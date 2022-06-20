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Formula 1 Haberler

Daruvala, McLaren ile test yapacak

Red Bull'un genç sürücüsü Jehan Daruvala, sürpriz şekilde McLaren ile Formula 1 testi yapacak.

Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
Daruvala, McLaren ile test yapacak
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23 yaşındaki Daruvala, 2015 yılından bu yana alt kategorilerde mücadele ediyor ve şimdiye kadar herhangi bir seride şampiyonluk yaşayamadı.

Buna rağmen katıldığı hemen hemen her seride birer galibiyet aldı ve 2019'da Formula 3 Şampiyonası'nı üçüncü bitirirken, bu yıl Formula 2'yi üçüncü sırada götürüyor.

Hindistanlı sürücü, Red Bull'un genç sürücü programındaki isimlerden birisi ve sürpriz şekilde McLaren ile teste çıkacağı duyuruldu.

Test, 21-22 Haziran tarihleri arasında yapılacak ve Daruvala, McLaren'ın geçen yılki MCL35M aracını sürecek.

Test yeri olarak 3 Temmuz'da F1'e ev sahipliği yapacak Silverstone pisti seçildi.

Yaptığı kısa açıklamada "Bu hafta McLaren ile ilk kez Formula 1 aracını test edeceğim için çok heyecanlıyım." diyen Daruvala, başta Red Bull ve McLaren olmak üzere kendisine destek veren herkese teşekkür etti.

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