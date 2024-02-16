Danners: "Alonso, Mercedes fırsatını kaçırmayacaktır"

Hamilton'ın 2025'te Ferrari'ye geçeceğini duyurmasının ardından, yedi kez Dünya Şampiyonu pilotun koltuğuna kimin oturabileceği konusunda spekülasyonlar başladı ve birçok isim gündeme geldi.

Bunlardan biri başlangıçta Alex Albon'du, ancak Williams takım patronu James Vowles geçtiğimiz günlerde pilotunun 2025 sonuna kadar sözleşmesi olduğunu doğrulayarak bunun önüne bir engel koydu.

Bir diğer seçenek ise Mercedes genç pilotu Andrea Kimi Antonelli. Hatta kısa süre önce yapılan bir testin ardından Max Verstappen'den bu yana F3 aracı kullanan 'en iyi pilot' olarak adlandırıldı. Bu sebeple, 2024'te F2'de yarışacak olan pilotun 2025'te Hamilton'ın koltuğuna terfi etmesi olası.

Mevcut yedek pilot Mick Schumacher de teorik olarak bir başka seçenek.

Schumacher, F1'e dönmeyi çok istemesine rağmen, zinde kalmak için bu yıl Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda Alpine için yarışıyor. Danners, Schumacher'in Hamilton'ın yerine seçileceğini düşünmüyor.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes AMG Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Danners, Fernando Alonso'nun Hamilton'ın koltuğu için en olası ihtimal olduğuna inanıyor. 65 yaşındaki Danners'a göre bu büyük hamlenin gerçekleşmesi için takım patronu Toto Wolff'un Alonso'ya bir telefon açması yeterli.

Alonso, 2025 yılı için sözleşmesi olmayan 13 pilottan biri, ancak önümüzdeki yıl Aston Martin'de kalmayı hedefliyor.

Yine de Alonso'nun Hamilton'ın yerine geçmesi aslında çok mantıklı, özellikle de Antonelli'ye olgunlaşması için zaman verileceği için.

Danner, Kolner Express gazetesine verdiği demeçte, "Mick için Mercedes'te hiç şans yok."

"Alonso'yu çağırmaları yeterli olur ve o da bunu kaçırmaz. Mick ancak Toto aniden 2 numaralı pilotu da değiştirmek isterse devreye girebilir."

"Ancak Mercedes, Valtteri Bottas dışında her zaman en iyi pilotlara sahip olmuştur. Açık olan şu ki Toto Wolff, Russell'ı güçlendirecek - ancak bir lider olarak kendini kanıtlaması gerekiyor." dedi.