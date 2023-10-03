Danner: "Williams'ta Schumacher'e değil, Lawson'a yer var"
TV yorumcusu Christian Danner'a göre Williams koltuğunu hak eden isim Mick Schumacher'den ziyade Liam Lawson.
Williams, Alex Albon'un yanında yarışacak isme henüz karar vermedi fakat tüm işaretler Logan Sargeant'ın takımda kalacağın gösteriyor.
Dünya şampiyonasında sadece bir boşluk var ve Mick'in hedeflediği koltuklardan birisi tam olarak bu.
Ancak Sargeant'ın takımda kalmasının neredeyse kesin olmasından ötürü Alman pilotun Alpine ile WEC'e geçmesi bekleniyor.
TV yorumcusu Christian Danner'a göre Mick zaten bu koltuğu hak etmiyor.
Danner, Sport.de'ye şöyle konuştu: "Takım patronları, Mick'in Formula 1'de yer aldığı iki yıllık süre zarfında böyle bir pilota ihtiyaçları olmadığı izlenimini edindiler."
"Oysa şu anda AlphaTauri'de yarışan Liam Lawson'a bakın!"
"Liam da çok iyi olmayan bir araç sürüyor fakat o ne yaptı? Bu testin üstesinden çok iyi geldi, takımın ana pilotunun önünde yer aldı, puanlar kazandı ve daha ilk Grand Prix'sinde neler yapabileceğini gösterdi."
"Schumacher ise iki yıl boyunca adından söz ettiremedi ve bunun elbette geniş kapsamlı sonuçları oldu."
"Şimdi Formula 1'deki hiçbir takım patronu ona inanmıyor."
Danner, Williams takım patronu James Vowles'a Lawson'la anlaşma tavsiyesinde bulunuyor.
"Onlar için en iyi çözüm bu olacaktır."
"Sergio Perez Red Bull'dan kovulmadığı sürece Liam gelecek yılı boşta geçirecek."
"Williams'ta bir sezon geçirdikten sonra Red Bull Racing'e geçebilir."
Liam Lawson, Scuderia AlphaTauri
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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