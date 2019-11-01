Danner: "Vettel yaz tatilinden bu yana hızlandı"

Alman pilot sezona birinci pilot statüsüyle başladı ancak karıştığı olaylar ve gösterdiği kötü performansla bu statüyü kaybetme noktasına geldi.

Ancak ünlü yorumcu Danner RTL'ye verdiği demeçte, Vettel'in geçmiştekiyle aynı sürücü olduğunu gösterdiğini düşünüyor.

“Tabii ki öyle. Ferrari’nin performansı şu anda biraz kırılgan olsa bile şimdi her ikisi de aynı seviyede.”

“Sıralama turları için harikalar ama yarışta her zaman bir şeyler oluyor. Bunun sebebi Mercedes’in daha iyi olması.”

“Ferrari, aracın performansıyla ilgili büyük sorunlar yaşadı ve ardından Monza ve Sochi'de takım içi çekişmesi oldu. Sonuç onlar Mercedes ile karşılaştırıldığında o kadar da istikrarlı olmadıkları anlamına geliyor.”

“Ama Vettel'in olması gereken kişi olmadığını söyleyemezsin. O her zaman olduğu gibi hızlı.” dedi.

Danner ayrıca 32 yaşındaki pilotun yakında F1'i bırakabileceği yönündeki spekülasyonları da reddetti.

“Bu spekülasyon Vettel'den çıkmadı. Leclerc'e karşı yaşadığı zorluklara dayanarak, basın tarafından söylentiler çıkarıldı.”

“Ancak yaz tatilinden bu yana elde ettiği başarılarla, herkese hâlâ mücadelede olduğunu gösterdi.”