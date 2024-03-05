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Formula 1 Bahreyn GP

Danner: "Verstappen hiçbir şekilde sarsılmıyor"

Christian Danner, hiçbir sorunun Max Verstappen'in performansına etki etmemesine şapka çıkartıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Steven Tee / Motorsport Images

Formula 1 dünya şampiyonu Max Verstappen, 2 Mart'ta Bahreyn'de düzenlenen yeni Formula 1 sezonunun açılış yarışını domine etti.

Sezonun açılış yarışı, Pazartesi günü "Sport und Talk aus dem Hangar-7" adlı canlı TV programının bir parçası olarak tartışıldı.

Eski Formula 1 pilotu ve RTL F1 spikeri Christian Danner da burada konuştu.

Münihli pilot Bahreyn'de yaşananları şöyle analiz ediyor: "Benim için eğlenceli olan şey Red Bull Racing'in rakiplerinin daha hızlı araçlar üretmek ve Max Verstappen'i yakalamak için koca bir kış geçirmiş olmaları. Peki Max ne yaptı? Yine rakiplerine fark attı."

"Hafta sonu onun için tamamen sorunsuz geçmese de, her zaman çok netti. Araç istediği gibi çalışmadığı zaman sinirlense bile, iş başa düştüğünde her zamanki gibi davrandı."

"Büyük pilotları karakterize eden şey budur; ne olursa olsun sarsılmazlar."

Danner, Cidde'de durumun değişeceğine inanmıyor.

"Red Bull Racing ve Verstappen için rekabetçilik açısından her şeyin aynı kalacağına eminim."

"Cidde Bahreyn'den tamamen farklı bir pist, zira burada çok sayıda uzun ve özellikle de kör viraj var. Yani sürücü viraja girerken virajın çıkışını göremiyor."

"Sürücü için önemli bir tehlike unsuru var ve bu da yarışı etkileyebilir."

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Yarış galibi Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

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