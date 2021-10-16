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Formula 1 / Türkiye GP Haberler

Danner: "Türkiye'deki sonuçlar temsili değildi"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

Eski Formula pilotu Christian Danner, Türkiye'de Mercedes'in baskın bir performans sergilemiş olmasına rağmen sonuçların temsili olmadığını düşünüyor.

Danner: "Türkiye'deki sonuçlar temsili değildi"

Mercedes, Türkiye Grand Prix'sinde oldukça güçlü bir performans sergiledi ve sıralama turlarında ilk iki sırayı almayı başardı. Lewis Hamilton, motor cezasıyla 11. başladı ve eğer bu ceza almasaydı, Mercedes muhtemelen duble yapacaktı.

Diğer Mercedes'te Valtteri Bottas, yarış boyunca oldukça rahattı ve 14 saniyelik bir farkla kariyerinin en iyi zaferlerinden birini aldı.

Yarışın ardından Red Bull tarafı endişeliydi ve hem Helmut Marko hem de Christian Horner, Alman üreticinin düzlüklerde güçlü performansının endişe verici olduğunu söylediler.

Christian Danner, şu anda şampiyonada Max Verstappen'in altı puanlık üstünlüğü olduğuna dikkat çekti ve son dönemdeki yorumlarına aksine Mercedes'in görüldüğü kadar üstün olmadığını belirtti

Sport1.de'ye konuşan Danner, "Şahsen ben Verstappen'i önde görüyorum."

“İkisi arasındaki mücadele hâlâ dengede. Türkiye normal bir yarış değildi. Şartlar biraz karmaşıktı ve temsili değildi. Bunun bir dönüm noktası olduğunu söyleyemezsiniz."

“Bence aralarındaki yakın savaş sonuna kadar devam edecek. Abu Dhabi'nin sonuna kadar herhangi bir dünya şampiyonuna sahip olmayacağız." dedi.

Eski F1 pilotu, bu yılki şampiyonluğu belirleyecek kişilerin Bottas ve Sergio Perez olduğuna inanıyor.

Bottas, Türkiye'de Verstappen'in önünde finiş görerek Hollandalı pilottan oldukça kritik bir yedi puan aldı. Perez de üçüncü olarak Hamilton'dan puan almayı başardı.

Perez aynı zamanda yarışın başında Hamilton'a karşı iyi bir bir savunma yaptı ve İngiliz pilotu ardında tuttu. Buda Verstappen için oldukça değerliydi.

Danner, "Böyle bir savaşta her ikisi de çok önemli. Perez,  Hamilton'ın önünde üçüncü oldu. Bu önemli olabilir. Ancak diğer tarafta da Verstappen değil Bottas kazandı." dedi.

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