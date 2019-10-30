Danner: "Mick, Almanya'da Michael etkisi yapmayacak"

Mick Schumacher, Avrupa Formula 3'te yaşadığı şampiyonluk sonrası Formula 2'ye geçti ancak bu yıl hem teknik sorunlar hem de şanssızlıklarla beklenen performansı gösteremedi.

Schumacher'in bir yıl daha Formula 2'de kalması ve sonrasında Formula 1'e adım atması bekleniyor.

Ancak Alman yorumcu Christian Danner'a göre Mick, babası Michael Schumacher gibi bir etki yaratamayacak.

“Mick er ya da geç Formula 1'e girecek. Fakat ondan bir 'Schumacher fenomeni' yaratmasını bekleyemeyiz. Bu 'Schumacher manyaklığı' ile kıyaslanamaz."

"Mick, Formula 1’de kesinlikle çok sıcak şekilde karşılanacak, ancak Alman fanlar üzerinde babasının yarattığı gibi bir etkisi olmayacak."

Danner ayrıca, Liberty Media'nın önemli bir pazar olan Almanya'yı takvime geri getirmesi gerektiğini söyledi.

Danner, “Hockenheim’ın Azerbaycan veya Abu Dhabi ile aynı şartlarda anlaşma yapamadığı herkes için açık bir şey."

“Ancak Almanya'da sadece futbola maddi destek sağladığımızı unutmamalıyız. Futbola karşı herhangi olumsuz bir şeyim yok ama motor sporları da finanse edilmesi gereken bir spor."

“Abu Dhabi GP'nin faturasını kim ödüyor? Hükümet. Hanoi'de kim ödüyor? Hükümet. Katalanlar bile yarış için büyük bir bütçeye sahip. Fransa'ya bakıyorsunuz, AB fonlarını kullanıyorlar."

"Yani orada duran ve 'hiçbir şeye sahip değiliz' diyen tek kişi biziz." dedi.