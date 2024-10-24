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Formula 1 Meksika GP

Danner: "Mercedes'in yeni parçaları tam bir felaket"

Christian Danner, Mercedes'in yeni parçalarının pek işe yaramadığı görüşünde.

Ezel Tan
George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

George Russell, Mercedes F1 W15, Sergio Perez, Red Bull Racing RB20

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Mercedes takımı, sprint yarışını da içeren Amerika hafta sonu boyunca sadece 15 puan kazandı.

Karşılaştırma yapmak gerekirse, Red Bull Racing ve McLaren sürücüleri hafta sonunu sırasıyla 29 ve 28 puanla kapatırken, Ferrari 55 puan aldı.

Mercedes'in durumu ise daha kötüydü çünkü George Russell Cuma günü sıralama turlarının sonunda W15'iyle kaza yaptı ve yarışa pit yolundan başladı. Lewis Hamilton ise Pazar günü 19. virajda pistten çıkarak yarış dışı kaldı.

Eski bir Formula 1 pilotu ve Motorsport Magazin yorumcusu Christian Danner, takımın getirdiği son güncellemeleri suçladı.

Danner şöyle dedi: "Bu güncellemelerin düzgün çalıştığını düşünmüyorum."

"Hamilton'ın sıralama turlarında neden bu kadar çok hata yaptığını açıklayan bazı nedenler olmalı. Ayrıca yarışın başında pist dışına çıkmasının ve daha sonra bunun ani bir rüzgar nedeniyle olduğunu söylemesinin de nedenleri olmalı."

"Lewis'in anlattıklarına inanacak olursak, bu güncellemeler o kadar kötü ki, arkadan esen rüzgar aracın dengesini kazaya neden olacak kadar etkileyebiliyor."

"Hamilton'ın gerçek bir yıldız olduğunu düşünürsek, sürüş konusunda  hiçbir sorun yaşamaması gerekir. Başka bir deyişle, Mercedes'in son güncellemelerinin çalıştığına dair şüphelerim var, felaket derecede kötü çalışıyorlar."

"Araçta bir sorun olduğu açık, ancak takım henüz sorunların tam olarak neyle ilişkili olduğunu çözebilmiş değil."

"Belki de sorun sadece aerodinamikte değildir: bunun nedenleri mekanik de olabilir. Şasinin bazı unsurları olması gerektiği gibi davranmıyor olabilir."

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, retires from the race in the gravel after a spin

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W15, retires from the race in the gravel after a spin

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

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