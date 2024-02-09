Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"
Eski F1 pilotu Christian Danner, Toto Wolff'a Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerini doldurması için 'hiçbir yasal ya da parasal engel' olmaması gerektiğini ve Max Verstappen'in 'mümkün olan en iyi çözüm' olduğunu söyledi.
Hamilton'ın Ferrari ile 2025 ve sonrası için çok yıllık bir sözleşme imzaladığını açıklamasıyla Mercedes bu sezon sonunda Dünya Şampiyonu'nu kaybedecek.
Hamilton haberinin duyulmasından bir gün sonra konuşan Wolff, 'mümkün olan en iyi' sürücü kadrosuna sahip olmaya çalışacağını dile getirdi.
Eski F1 pilotu Danner, Mercedes'in boş koltuğu için Verstappen'in peşinden gitmesi gerektiğini söylüyor.
Bild'e konuşan Danner, "Her isim tartışılmalı!"
"Hiçbir yasal ya da parasal engel olmamalı. Yaş da hiç önemli değil. Aynı şey sözleşmeler için de geçerli."
"Gümüş Oklar seviyesinde olan her sürücü düşünülmek zorunda. Bu yüzden Mercedes, Max Verstappen'i de düşünmeli!"
Ancak Danner'a göre Verstappen tek iyi seçenek değil.
"Max elbette mümkün olan en iyi çözüm olacaktır ama McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris de oldukça iyi seçenekler olacaktır."
"Her ikisi de birden fazla Dünya Şampiyonası şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahipler - tabii eğer doğru araca sahip olurlarsa."
Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?
Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi? Horner'ın geleceğiyle ilgili sessizlik neyin habercisi?
Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi
Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi Verstappen, RB20 aracı hakkında önemli bir ipucu verdi
F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?
F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti? F1 fotoğrafçısı, Verstappen'in 'pist üstü gelişimine' nasıl yardım etti?
Hamilton, kontratındaki madde nedeniyle Mercedes mühendislerini Ferrari'ye götüremeyecek!
Hamilton, kontratındaki madde nedeniyle Mercedes mühendislerini Ferrari'ye götüremeyecek! Hamilton, kontratındaki madde nedeniyle Mercedes mühendislerini Ferrari'ye götüremeyecek!
Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"
Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir" Vowles: "Mercedes Hamilton'ı kaybettikten sonra daha güçlü geri dönecektir"
Hamilton'ın Ferrari'ye kaçışı, Mercedes korkusuyla mı hızlandı?
Hamilton'ın Ferrari'ye kaçışı, Mercedes korkusuyla mı hızlandı? Hamilton'ın Ferrari'ye kaçışı, Mercedes korkusuyla mı hızlandı?
Son Haberler
Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş
Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş Hamilton, Ferrari ile anlaştığını kardeşine telefonda söylemiş
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı? Alonso ve Vettel, 2025 için Mercedes'in radarında mı?
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı Hulkenberg, Haas ile yeni anlaşma imzaladığını yalanladı
Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"
Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli" Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar