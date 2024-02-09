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Danner: "Mercedes, 2025 için Verstappen'i düşünmeli"

Eski F1 pilotu Christian Danner, Toto Wolff'a Mercedes'in Lewis Hamilton'ın yerini doldurması için 'hiçbir yasal ya da parasal engel' olmaması gerektiğini ve Max Verstappen'in 'mümkün olan en iyi çözüm' olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Editör Zeynep Taş
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Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, celebrates on arrival in Parc Ferme

Hamilton'ın Ferrari ile 2025 ve sonrası için çok yıllık bir sözleşme imzaladığını açıklamasıyla Mercedes bu sezon sonunda Dünya Şampiyonu'nu kaybedecek.

Hamilton haberinin duyulmasından bir gün sonra konuşan Wolff, 'mümkün olan en iyi' sürücü kadrosuna sahip olmaya çalışacağını dile getirdi.

Eski F1 pilotu Danner, Mercedes'in boş koltuğu için Verstappen'in peşinden gitmesi gerektiğini söylüyor.

Bild'e konuşan Danner, "Her isim tartışılmalı!" 

"Hiçbir yasal ya da parasal engel olmamalı. Yaş da hiç önemli değil. Aynı şey sözleşmeler için de geçerli."

"Gümüş Oklar seviyesinde olan her sürücü düşünülmek zorunda. Bu yüzden Mercedes, Max Verstappen'i de düşünmeli!"

Ancak Danner'a göre Verstappen tek iyi seçenek değil.

"Max elbette mümkün olan en iyi çözüm olacaktır ama McLaren pilotları Oscar Piastri ve Lando Norris de oldukça iyi seçenekler olacaktır."

"Her ikisi de birden fazla Dünya Şampiyonası şampiyonluğu kazanmak için gereken her şeye sahipler - tabii eğer doğru araca sahip olurlarsa."

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