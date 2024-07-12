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Formula 1 Britanya GP

Danner: "Mercedes, Antonelli'yi bekletip Sainz ile anlaşmalı"

Christian Danner'ın Toto Wolff'e tavsiyesi, Kimi Antonelli'yi bir yıl daha bekletip Carlos Sainz ile anlaşmak.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , with Sky tv presenters playing football

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari Charles Leclerc, Scuderia Ferrari , with Sky tv presenters playing football

Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Sainz'ın 2025 seçeneklerini değerlendirmek için altı ayı olmasına rağmen, bu kararı vermekten acele etmeyeceğini açıkça belirtti.

Mercedes de Lewis Hamilton'ın Ferrari'ye gittiğini öğrendiğinden bu yana geçen altı ay içinde kadrosuyla ilgili bir karar vermedi.

Takım, genç pilotları Kimi Antonelli'nin Formula 2'de nasıl bir performans sergileyeceğini görmeyi bekliyor olabilir.

Ayrıca Max Verstappen'in Red Bull'da kalma konusunda fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini görmek için bekliyor olabilir, ancak üç kez dünya şampiyonunun 2025'te de Red Bull pilotu olacağını açıklamasıyla birlikte bu durum pek olası görünmüyor.

Buna ek olarak, Mercedes motor sporları patronu Wolff, Sainz'ın hâlâ seçenekler arasında olduğunu kabul etti. 

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Andrea Kimi Antonelli Mercedes W12 kullanıyor

Eski F1 pilotu Danner, Motorsport-Magazine 'a yaptığı açıklamada Sainz'ın Williams'ın teklifini kabul etmeyerek 'doğru olanı yaptığını' söyledi. 

"Elbette Williams'ın teklifini kabul etmedi çünkü araç berbat. Hiçbir seçeneği yoksa Williams'a gidebilir, ama başka seçenekleri olduğu sürece onları bekletmek doğru karar."

Danner ayrıca, Wolff'un Antonelli'nin F1'e terfisini ertelemesi ve bunun yerine Sainz'ı takıma getirmesi gerektiğini düşünüyor.

"Ben olsam Antonelli'yi biraz daha bekletirdim, bence bir yıl daha bekleyebilir."

"Toto gerçekten en iyisinin kim olduğuna karar vermeli ve tabii ki bu Carlos Sainz, bu konuda konuşmamıza bile gerek yok."

"Carlos, Mercedes hariç tüm seçeneklerin onu Toro Rosso seviyesine geri döneceği bir araca koyacağını biliyor ve istediği bu değil."

"Şu anda Mercedes ile görüşmelerini yoğunlaştırmasının nedeni kesinlikle bu."

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