Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Haberler

Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''

Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Alman Formula 1 TV yorumcusu Christian Danner, Lewis Hamilton'ın korkak olmadığını göstermesi için Max Verstappen'e karşı bir hamle yapması gerektiğini savundu.

Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''

Verstappen ve Hamilton, Silverstone'daki Copse virajında birincilik için savaşırken temas etti ve Hollandalı pilot bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

1985 ile 1989 yılları arasında 36 Grand Prix'de start alan Danner, son 20 yılı aşkın süredir RTL TV'de yorumculuk yapıyor.

Danner, Hamilton'ın Verstappen'e ''korkak'' olmadığını göstermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Danner şu ifadeleri kullandı: ''Lewis'in bir şeyler yapmasının vakti gelmişti. Max'ın çok sert sürdüğü durumlarda kendini çok fazla geri çektiği durumlar vardı. Bence Paul Ricard'da, Portimao'da ve Imola'da bunlar yaşanmıştı. Belki de daha görmediğimiz de olmuştur.''

''Yani onun, 'dinle, ben bir korkak değilim' demesinin zamanı gelmişti. O da tam olarak bunu yaptı ve doğru şekilde yaptı. Tabii ki yarı yarıya şansı vardı. Eğer Lewis denemeseydi, kaza olmayacaktı. Eğer Max ona doğru sürmeseydi, kaza olmayacaktı.''

''Bence 10 saniyelik ceza çok diplomatik bir yargıydı. Ancak günün sonunda, Lewis'in anlatmak istediği bir şey vardı. Bence bunu doğru şekilde yaptı.''

Max'ın ders alıp almadığını sorulan Danner şu şekilde cevapladı: ''Max aptal değil. O inanılmaz iyi bir yarışçı ve inanılmaz iyi bir sürücü olmanın yanlarından biri de durumları kendi tarafınızdan analiz edebilmektir.''

''Bu manada, bence asla itiraf etmeyecek. Ancak evet, dersini aldı. F1'deki günlerimde birbirimize kimin daha cesur olduğunu göstermeye çalışırdık!''

''Max, daha hızlı bir araç kullandığını fark etmeli. O, Lewis'i yenebilir. Eğer bu tür şeyleri yapmaya devam ederse, şampiyonayı kaybedecek. Günün sonunda gerçekçi yaklaşmak gerekir. 1984'te Niki Lauda ve Alain Prost'u düşünün. Yarım puan yeterlidir.''

Danner, Red Bull patronları Helmut Marko ve Christian Horner'ın kazadan sonraki kızgın tepkilerine güldüğünü de anlattı.

''Eğer onları dinlerseniz, aslında eğlendirici bile bulabilirsiniz. Bunların saçmalık olduğunu söylemiyorum ancak bunları duyduğum zaman gülümsüyordum hatta neredeyse gülecektim.''

''Tabii ki siz üst düzey bir sürücüsünüz ve tabii ki karşıdaki sürücü tam bir mankafa ve sürekli hatalı. Beni gülümsettiler.''

''Aynı zamanda Toto'nun Michael Masi'ye göndermiş olduğu mail de beni de gülümsetti. Toto'yu gerçekten çok seviyorum ve onun başarılarını önemsiyorum ancak bu neydi öyle? Neredeyiz?''

''Bunu bir futbol maçı gibi düşünün ve maçın ortasında antrenör gidip hakemlerle konuşuyor ve 'dur dostum, benim başka bir fikrim var' diyor gibi. Bunu tam olarak anlamadım. Bunun dışında da ne mail ne de çizim bana mantıklı gelmedi. Bunun için bir kural bulamadım! Bence hakemler doğru olanı yaptı.''

Eski Grand Prix sürücüsü, Red Bull ve Mercedes arasındaki gerilimin bitmesini düşünmediğini de dile getirdi.

''Bu takımların bakışı açısından düşünülürse bence ortalık sakinleşmeyecek. Hem Helmut hem de Toto çok akıllı, zeki insanlar ve kurallar dahilinde oynayabildikleri kadar oyun oynuyorlar.''

''Tabii ki birbirlerine laf atıyorlar. Ancak bu bir entelektüel seviyeyle gerçekleşiyor.''

paylaşım
yorumlar
Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Önceki haber

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

33 dk
2
Formula 1

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?

5 s
3
Formula 1

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış

1 s
4
Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

5 s
5
Formula 1

Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"

2 s
Son Haberler
Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''
F1

Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''

0dk
Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
F1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

33dk
Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış
F1

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış

1 s
Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"
F1

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

1 s
Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"
F1

Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"

2 s
Son Videolar
Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı? 07:45
Formula 1
21 Tem 2021

Verstappen v Hamilton: Kim hatalıydı?

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli 14:30
Formula 1
20 Tem 2021

Red Bull, Hamilton'ın Silverstone'daki zaferinin ardından sinirli

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi 01:01
Formula 1
18 Tem 2021

Britanya Grand Prix'sinin Başlangıç Gridi

Britanya GP grid pozisyonları 01:01
Formula 1
17 Tem 2021

Britanya GP grid pozisyonları

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli  02:02
Formula 1
17 Tem 2021

Montoya: Takımlar ve pilotlar, sprint yarışlarını benimsemeli 

Çok Okunanlar Bugün

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?
Formula 1 Formula 1

Hangi pilotların 2022 için kontratı bulunuyor?

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"
Formula 1 Formula 1

"Perez, 2022'de Red Bull'da yarışmaya devam edecek"

Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"
Formula 1 Formula 1

Russell: "Gelecek yıl Mercedes motorlu bir araçta yarışacağım kesin"

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor
Formula 1 Formula 1

Brown, F1'in eski motorlara dönebileceğini düşünüyor

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

Button, Verstappen ve Hamilton'ın "mertçe" savaşmasını umuyor
Formula 1 Formula 1

Button, Verstappen ve Hamilton'ın "mertçe" savaşmasını umuyor

Son Haberler

Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''
Formula 1 Formula 1

Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"
Formula 1 Formula 1

Marko: "Yeni kanıtlarımız, kazaya farklı bir açıdan bakılmasını sağlayacak"

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış
Formula 1 Formula 1

Alonso, yaşıyla ilgili sorulardan sıkılmış

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"
Formula 1 Formula 1

Ralf: "Vettel'in çöpün yanı sıra puan da toplaması gerekiyor"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.