Danner: ''Hamilton, Verstappen'a korkak olmadığını göstermeliydi''

Verstappen ve Hamilton, Silverstone'daki Copse virajında birincilik için savaşırken temas etti ve Hollandalı pilot bariyerlere çarparak yarış dışı kaldı.

1985 ile 1989 yılları arasında 36 Grand Prix'de start alan Danner, son 20 yılı aşkın süredir RTL TV'de yorumculuk yapıyor.

Danner, Hamilton'ın Verstappen'e ''korkak'' olmadığını göstermesinin zamanının geldiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Danner şu ifadeleri kullandı: ''Lewis'in bir şeyler yapmasının vakti gelmişti. Max'ın çok sert sürdüğü durumlarda kendini çok fazla geri çektiği durumlar vardı. Bence Paul Ricard'da, Portimao'da ve Imola'da bunlar yaşanmıştı. Belki de daha görmediğimiz de olmuştur.''

''Yani onun, 'dinle, ben bir korkak değilim' demesinin zamanı gelmişti. O da tam olarak bunu yaptı ve doğru şekilde yaptı. Tabii ki yarı yarıya şansı vardı. Eğer Lewis denemeseydi, kaza olmayacaktı. Eğer Max ona doğru sürmeseydi, kaza olmayacaktı.''

''Bence 10 saniyelik ceza çok diplomatik bir yargıydı. Ancak günün sonunda, Lewis'in anlatmak istediği bir şey vardı. Bence bunu doğru şekilde yaptı.''

Max'ın ders alıp almadığını sorulan Danner şu şekilde cevapladı: ''Max aptal değil. O inanılmaz iyi bir yarışçı ve inanılmaz iyi bir sürücü olmanın yanlarından biri de durumları kendi tarafınızdan analiz edebilmektir.''

''Bu manada, bence asla itiraf etmeyecek. Ancak evet, dersini aldı. F1'deki günlerimde birbirimize kimin daha cesur olduğunu göstermeye çalışırdık!''

''Max, daha hızlı bir araç kullandığını fark etmeli. O, Lewis'i yenebilir. Eğer bu tür şeyleri yapmaya devam ederse, şampiyonayı kaybedecek. Günün sonunda gerçekçi yaklaşmak gerekir. 1984'te Niki Lauda ve Alain Prost'u düşünün. Yarım puan yeterlidir.''

Danner, Red Bull patronları Helmut Marko ve Christian Horner'ın kazadan sonraki kızgın tepkilerine güldüğünü de anlattı.

''Eğer onları dinlerseniz, aslında eğlendirici bile bulabilirsiniz. Bunların saçmalık olduğunu söylemiyorum ancak bunları duyduğum zaman gülümsüyordum hatta neredeyse gülecektim.''

''Tabii ki siz üst düzey bir sürücüsünüz ve tabii ki karşıdaki sürücü tam bir mankafa ve sürekli hatalı. Beni gülümsettiler.''

''Aynı zamanda Toto'nun Michael Masi'ye göndermiş olduğu mail de beni de gülümsetti. Toto'yu gerçekten çok seviyorum ve onun başarılarını önemsiyorum ancak bu neydi öyle? Neredeyiz?''

''Bunu bir futbol maçı gibi düşünün ve maçın ortasında antrenör gidip hakemlerle konuşuyor ve 'dur dostum, benim başka bir fikrim var' diyor gibi. Bunu tam olarak anlamadım. Bunun dışında da ne mail ne de çizim bana mantıklı gelmedi. Bunun için bir kural bulamadım! Bence hakemler doğru olanı yaptı.''

Eski Grand Prix sürücüsü, Red Bull ve Mercedes arasındaki gerilimin bitmesini düşünmediğini de dile getirdi.

''Bu takımların bakışı açısından düşünülürse bence ortalık sakinleşmeyecek. Hem Helmut hem de Toto çok akıllı, zeki insanlar ve kurallar dahilinde oynayabildikleri kadar oyun oynuyorlar.''

''Tabii ki birbirlerine laf atıyorlar. Ancak bu bir entelektüel seviyeyle gerçekleşiyor.''