Danner: "Hamilton, kolay pes etmeyen bir pilot"

Geçen sezon kariyerinde ilk kez bir sezonu galibiyetsiz geçiren Hamilton, 2023'te şampiyonluk mücadelesine geri dönmeyi hedeflemişti ancak şu ana kadar aldığı en iyi sonucu Avustralya'daki ikincilik oldu. Hamilton, Avustralya dışında podyuma çıkamadı.

Mercedes'in W14 aracının geliştirilmesinde hatalar yaptığını kabul etmesiyle birlikte, takım 2014-2021 yılları arasındaki üst üste sekiz kez şampiyonluk kazandığı formuna geri dönmek için uzun bir yol kat etmesi gerekiyor. Bu kapsamda ilk adım, Imola GP için planlanan ancak yarışın iptal edilmesiyle Monako'ya kalan yeni güncellemelerle atılacak.

Mercedes'in sezona yaptığı zorlu başlangıçla birlikte, mevcut sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 38 yaşındaki Hamilton'ın geleceğine dair tartışmalar ortaya çıktı.

1985-1989 yılları arasında 36 yarışa çıkan Danner, bu sezon 5 yarışta 4 kez üçüncü olan 41 yaşındaki Alonso'nun sezona yaptığı güçlü başlangıcın Hamilton'a umut vermesi gerektiğini düşünüyor.

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Speedweek tarafından bildirildiği üzere Danner, ServusTV'ye şunları söyledi: "Fernando Alonso'nun muhteşem sürüşünü gördük. İspanyol pilot Lewis'ten üç yaş büyük olduğu için, yedi kez Dünya Şampiyonu'nun Formula 1'e olan ilgisini kaybedeceğini düşünmüyorum."

"Kuşkusuz, rekabetçi olmayan bir araç pilotun şevkini kırabilir. Ama bana göre Lewis kolay pes etmeyen biri. George Russell gibi oldukça sert bir takım arkadaşıyla karşı karşıya olsa bile."

"O, zorluklara göğüs geren ve ardından daha da büyük bir kararlılıkla başarıyı arayan biri." dedi.