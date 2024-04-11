Danner: "Ferrari bu yıl neredeyse tüm sorunları çözdü"
Christian Danner, Ferrari'nin bu yıl kaydettiği ilerlemeden övgüyle bahsediyor.
Mark Sutton / Motorsport Images
Eski Formula 1 pilotu ve RTL yorumcusu Christian Danner, Japonya Grand Prix'sinin sonuçlarını analiz ederken Ferrari'nin kaydettiği ilerlemeye şapka çıkardı.
Danner şöyle dedi: "Ferrari ileriye doğru büyük bir adım atmayı başardı. Sürücüler her zaman lastiklerin minimum düzeyde aşınmasını ve lastiklerin hemen ısınmasını istiyorlar ancak tüm bunlar o kadar basit değil."
"Charles Leclerc ve Carlos Sainz geçen yıl ciddi lastik sorunları yaşadı ve bu, 2024'e kadar çözülmesi gereken sorunlar listesinin en tepesindeydi."
"Strateji ve pit stopların da çözülmesi gerekiyordu."
"Şimdi Ferrari'ye şapka çıkardığımı söylemek zorundayım! Maranello'da bu sorunların neredeyse tamamını çözmeyi başardılar, şu anda stratejiler de dahil olmak üzere her şeyde iyiler."
"Bunlar sadece bir yıl önce, işler yolunda gitmediğinde takımda olanlarla aynı insanlar."
"Fakat bu yılki araç aerodinamik açıdan da dahil olmak üzere her açıdan daha verimli hale geldi. SF-24 artık sürücülerin istediği şekilde çalışıyor."
"Tüm bunlar bir araya geldiğinde sürücü içine oturup 'İşte şimdi deneyebilirim çünkü araca güveniyorum' diyebiliyor."
"İhtiyacınız olan şey tam olarak bu. Mercedes'in sahip olmadığı şey de tam olarak bu."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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