Danner: "Bütçe sınırının aşılması F1 için hiç iyi değil"
Eski Formula 1 pilotu Christian Danner, bütçe sınırını aşan bir takımın varlığının spor için kötü olduğunu savunuyor.
Pazartesi günü geçtiğimiz sezonun mali verileriyle ilgili bir açıklama yayınlayan FIA, son iki sezonun şampiyonu Red Bull'un bütçe sınırını %5'ten daha az oranda ihlal ettiğini açıkladı, ancak tam miktarın belirtilmemesi nedeniyle spekülasyonlar devam etmekte.
Aston Martin'in ise bir prosedür ihlali yaptığı tespit edildi, dolayısıyla iki daha ufak bir yaptırım uygulanması ihtimal dahilinde.
Bu konu hakkında konuşan eski F1 pilotu Christian Danner, "Uygun bir ceza bulmak çok zor olacak. Ancak puanların silinebileceğini düşünüyorum."
"Bu herkes için gerçekten kötü bir durum. Formula 1 ve takımlar kârlı bir şekilde çalışmak istiyor, ancak bu kârlılık seviyesi önümüzdeki birkaç yıl boyunca ancak bütçe sınırına uyulduğu takdirde garanti edilebilir."
"Aksi takdirde yıllar önce olduğumuz yere geri döneceğiz." dedi.
World Champion Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Her şeye rağmen Danner, Max Verstappen'in hem 2021 hem de 2022 şampiyonluklarını hak ettiğinden şüphe duymadığını söylüyor.
Danner, "Geçen yıl her iki pilotun da -Verstappen ve Hamilton- şampiyonluğu hak ettiğini söyleyebilirdiniz. Ama bu sefer böyle bir durum söz konusu değil."
"Suzuka'da yağmur altında ya da lastik sorunları yaşadığı zamanlar da dahil olmak üzere, Max her koşulda birbiri ardına en iyi performansını sergiledi" dedi.
Son olarak Danner, FIA'nın Suzuka'da Charles Leclerc'in Sergio Perez ile son turdaki mücadelesi nedeniyle cezalandırılmasına bu kadar çabuk karar vererek Verstappen'i desteklediği iddialarını da reddetti.
Danner, "Elbette her seferinde bu tür sızlanmalar oluyor, ancak Leclerc'in yaptığı açık bir şeydi - herkes bunu görebiliyordu. Elbette cezalandırılması gerekiyordu." dedi.
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