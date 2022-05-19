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Formula 1 Haberler

Danner: "Aston Martin, Vettel'i iki haftalığına kreşe göndermeli"

Eski F1 pilotu Christian Danner, Sebastian Vettel'in iç çamaşırı kuralına karşı protestosundan hoşnut kalmadığını ve Aston Martin'in, Alman sürücüsünü "iki haftalığına kreşe göndermesi" gerektiğini söyledi.

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Danner: "Aston Martin, Vettel'i iki haftalığına kreşe göndermeli"
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Bu sezon FIA, sürücülerin aracın içinde aksesuar takmalarını yasaklayan kuralı yürürlüğe soktu ve ateşe dayanıklı iç çamaşırı giyme zorunluluğu getirdi.

Lewis Hamilton, aksesuar yasağı üzerinde FIA ile fikir ayrılığı yaşarken, Vettel de Miami'de yarış tulumunun dışına iç çamaşırı giyerek bu yasağı protesto etti.

Danner, bu tür davranışların "kreşe" ait olduğunu ve Aston Martin'in, Vettel'i bir süreliğine oraya göndermesi gerektiğini söyledi.

Danner, "Bir şeyleri tuhaf yöntemlerle yapıyor ve bunları anlayamıyorum."

"FIA'nın iç çamaşırı kuralıyla dalga geçmesi ve pit yoluna bu şekilde çıkmasının kreş davranışı olduğunu söylemeliyim."

"Eğer ben takım patronu olsaydım, iki hafta izin almasını ve ait olduğu yere gitmesini söylerdim, yani kreşe. Orada işi bittikten sonra yeniden sürebilir." dedi.

Danner, daha sonra Vettel'in Aston Martin'deki hırsını sorguladı.

Takım, sadece altı puan aldığı zorlu sezon başlangıcının ardından, önümüzdeki İspanya Grand Prix'si için "yarı yarıya yeni bir araç" getirmeyi planlıyor.

Bu puanların dördü Vettel'e ait ancak Alman pilotun geleceği hakkında soru işaretleri devam ediyor. Vettel'in, İspanya'da güncellenmiş pakete sahip olmayacağı söyleniyor.

Sebastian Vettel, Aston Martin

Sebastian Vettel, Aston Martin

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Danner, geçmişte kötü araçları olan pilotların, FIA bir kural getirmeye veya yeniden uygulamaya çalıştığında benzersiz protestolar yapmaya odaklanmadıklarını söyledi.

Danner, "Kariyerlerinde kötü araçlar süren çok fazla pilot tanıyorum."

"Bu nedenle pit yolunda iç çamaşırlarıyla koştular mı? Hayır. FIA bir şeyi çözdüğünde ve kural koyduğunda mutlu oldular."

"Bence Seb hâlâ iyi bir F1 pilotu. Fakat son birkaç yıldır değişti ve artık eskisi kadar odaklanmış değil. Onu ilgilendiren binlerce başka şey var." dedi.

Vettel, son yıllarda çevre ve sosyal konulara dikkat çekmekte çok daha aktif bir ses haline geldi.

Fakat Danner, pilotların ciddi olmaları ve Formula 1 pilotu olmanın ayrıcalığını anlamalarını gerektiğini söyledi.

"Onun çevreci politikalara dahil olmasına karşı hiçbir şeyim yok, bunlar sorun değil."

"Fakat bir Formula 1 pilotu için, aracı kullanmanın ayrıcalık olduğu gerçeği bir ciddiyet sağlar ve çoğu, bunu unutuyor."

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