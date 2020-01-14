Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti

Motor sporları dünyasında 'Gülümseyen Danimarkalı' olarak bilinen Belso, 1969 yılında İskandinavya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

1972 yılında Formula 2'de yarışmaya başladı ve en iyi sonucu Albi Grand Prix'de elde ettiği dördüncülük oldu.

1973 yılında Lola ile Formula 5000'de yarışırken, aynı zamanda Williams ile Formula 1'e katıldı ancak en iyi sonucu İsveç GP'deki sekizinciliği oldu.

Maddi sorunlar nedeniyle Formula 1 kariyerini devam ettiremezken, çeşitli binek otomobil şampiyonalarında yer aldı ve pek de parlak yıllar geçiremedi.

Son olarak 2001'de Goodwood Revival Meeting'de bir Volvo 122S kullandı.

Mide kanserinden tedavi gören Tom Belso, bugün hayatını kaybetti.

Motorsport.com, ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor.