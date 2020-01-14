Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Vefat Duyuruları

Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti

paylaşım
yorumlar
Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
14 Oca 2020 05:58

Danimarka'nın ilk Formula 1 sürücüsü olan Tom Belso, mide kanserine karşı verdiği savaşı kaybetti ve hayata gözlerini yumdu.

Motor sporları dünyasında 'Gülümseyen Danimarkalı' olarak bilinen Belso, 1969 yılında İskandinavya Binek Otomobiller Şampiyonası'nda şampiyon olmayı başardı.

1972 yılında Formula 2'de yarışmaya başladı ve en iyi sonucu Albi Grand Prix'de elde ettiği dördüncülük oldu.

1973 yılında Lola ile Formula 5000'de yarışırken, aynı zamanda Williams ile Formula 1'e katıldı ancak en iyi sonucu İsveç GP'deki sekizinciliği oldu.

Maddi sorunlar nedeniyle Formula 1 kariyerini devam ettiremezken, çeşitli binek otomobil şampiyonalarında yer aldı ve pek de parlak yıllar geçiremedi.

Son olarak 2001'de Goodwood Revival Meeting'de bir Volvo 122S kullandı.

Mide kanserinden tedavi gören Tom Belso, bugün hayatını kaybetti.

Motorsport.com, ailesine, arkadaşlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyor.

Tom Belso, ISO Marlboro Williams

Tom Belso, ISO Marlboro Williams

Photo by: David Phipps

Sonraki haber
Video: Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var" - 13 Ocak 2020 F1 Haberleri

Önceki haber

Video: Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var" - 13 Ocak 2020 F1 Haberleri
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Tom Belso

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir

2
Formula 1

Analiz: 2019 F1 sezonunda, dört büyüklerin gerçek performansı nasıldı?

3
GENEL

Ford v Ferrari en iyi film Oscar’ına aday gösterildi

23dk
4
Formula 1

Leclerc: “Vettel hâlâ yarış temposunda daha güçlü”

5
Formula 1

Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti

1s

Son Videolar

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:27
Formula 1

13 Ocak 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6 02:54
Formula 1

Haas F1 2019'da Neler Yaptı? - F1 2019 Teknik Analiz #6

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5 03:58
Formula 1

Red Bull, Honda ile zorlamaya başladı - F1 2019 Teknik Analiz #5

McLaren'ın 2019'daki Yükselişinin Şifresi - F1 2019 Teknik Analiz #4 02:41
Formula 1

McLaren'ın 2019'daki Yükselişinin Şifresi - F1 2019 Teknik Analiz #4

Charles Leclerc röportajı 33:51
Formula 1

Charles Leclerc röportajı

Son Haberler

Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti
F1

Danimarkalı ilk F1 pilotu Tom Belso hayatını kaybetti

Video: Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var" - 13 Ocak 2020 F1 Haberleri
F1

Video: Leclerc: "Vettel'den öğrenecek çok şeyim var" - 13 Ocak 2020 F1 Haberleri

Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir
F1

Stroll, Aston Martin'i satın almaya yakın, Red Bull anlaşması bitebilir

Norris, McLaren’ın lansman tarihini “ağzından kaçırdı”
F1

Norris, McLaren’ın lansman tarihini “ağzından kaçırdı”

"Haas, aracını 19 Şubat'ta tanıtacak"
F1

"Haas, aracını 19 Şubat'ta tanıtacak"

Program

Formula 1
  • Formula 1
  • MotoGP
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.