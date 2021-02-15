Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

2018 sonunda Red Bull'dan ayrılma kararı alan Daniel Ricciardo, o günden bu yana istediği kask tasarımını yapmakta özgürdü ve her ne kadar takım sponsorları, kask üzerinde önemli bir yere sahip olsa da, Red Bull'da sponsorlara ayrılan yerler çok daha büyük ve belirgindi.

2019'un başında Renault'ya geçmesinin ardından tamamen yeni bir kask tasarımına geçen ve 2020 yılında tamamen farklı bir kask tasarımı kullanan Ricciardo, yeni sezonda McLaren için yarışacak.

Yeni McLaren MCL35M'in lansmanı bugün TSI 22:00'de yapılacak ve Ricciardo, sosyal medya hesaplarından McLaren'daki ilk yılı için planladığı kask tasarımını tanıttı.

Ricciardo, büyük oranda önceki yıllardan farklı bir teması seçmiş gibi görünüyor.