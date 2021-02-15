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Ricciardo, yeni sezonda kullanacağı kask tasarımını tanıttı

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Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren
1/4

Fotoğraf: McLaren Racing

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren
2/4

Fotoğraf: McLaren Racing

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren
3/4

Fotoğraf: McLaren Racing

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren

Le nouveau casque de Daniel Ricciardo, McLaren
4/4

Fotoğraf: McLaren Racing

Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M'nin lansmanından birkaç saat önce 2021 sezonunda kullanacağı kask tasarımını tanıttı.

2018 sonunda Red Bull'dan ayrılma kararı alan Daniel Ricciardo, o günden bu yana istediği kask tasarımını yapmakta özgürdü ve her ne kadar takım sponsorları, kask üzerinde önemli bir yere sahip olsa da, Red Bull'da sponsorlara ayrılan yerler çok daha büyük ve belirgindi.

2019'un başında Renault'ya geçmesinin ardından tamamen yeni bir kask tasarımına geçen ve 2020 yılında tamamen farklı bir kask tasarımı kullanan Ricciardo, yeni sezonda McLaren için yarışacak.

Yeni McLaren MCL35M'in lansmanı bugün TSI 22:00'de yapılacak ve Ricciardo, sosyal medya hesaplarından McLaren'daki ilk yılı için planladığı kask tasarımını tanıttı.

Ricciardo, büyük oranda önceki yıllardan farklı bir teması seçmiş gibi görünüyor.

Daniel Ricciardo, McLaren, kask tasarımı

Daniel Ricciardo, McLaren, kask tasarımı

Fotoğraf: McLaren

Daniel Ricciardo, McLaren, kask tasarımı

Daniel Ricciardo, McLaren, kask tasarımı

Fotoğraf: McLaren

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Daniel Ricciardo
Takımlar McLaren
Editör Fabien Gaillard

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