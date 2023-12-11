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Daniel Ricciardo, McLaren'da "karnına yediği yumrukların" ardından bazı "cevaplar" aradı

Daniel Ricciardo, McLaren'da "karnına birkaç yumruk" yemiş gibi hissettiğini ve hala araç kullanabildiğini kanıtlamak için Red Bull'a geri dönmek istediğini itiraf etti.

Editör Elif Adli
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Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri

Ricciardo'nun McLaren ile olan sözleşmesi, takım arkadaşı Lando Norris'le birlikte büyük oranda hayal kırıklığı yaratan iki sezonun ardından bir yıl erken sona erdi. 2021'de kazandığı Monza zaferi bir yana, Avustralyalı pilot 2023'ün ilk yarısı için yarış koltuğundan oldu.

En başta, sezon ortasında Nyck De Vries'in koltuğunu almadan önce, Red Bull'a üçüncü pilot olarak geri dönmüştü. Fakat yedek pilot olmanın, sadece padokta kalmak istemekten daha fazlasını gerektirdiğini açıkladı.

McLaren CEO'su Zak Brown, takımın başında olduğu süre zarfında yaptığı en zor şeyin, Ricciardo ile yaşadığı ayrılık olduğunu söyledi. Track Limits Podcast'inin son bölümünde, "Daniel'in AlphaTauri'de iyi iş çıkardığını görmek çok güzel. Çünkü o harika, harika bir adam." diye de ekledi.

Ancak Red Bull Takım Patronu Christian Horner, sekiz kez yarış kazanan Ricciardo için, simülatördeki ilk turlarını gördükten sonra sürüşüne etki eden ve onu eskiden bulunduğu seviyenin altına düşüren bazı kötü "alışkanlıklar" olduğu ve bunların o zamandan beri giderilmediğine inanıyor.

Ricciardo, McLaren'la yollarını ayırdıktan sonra her ne kadar padokta konuştuğu kişilerden olumlu geri dönüşler alsa da nerede durması gerektiğini kendisi bilmek istedi ve Red Bull'a dönüşü bir nevi böyle gerçekleşti.

Önümüzdeki sezon için AlphaTauri'yle tam zamanlı sözleşme imzalayan Ricciardo, 2025 yılında Max Verstappen'le potansiyel olarak Red Bull'da birlikte olmayı planlıyor.

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo, AlphaTauri

Abu Dabi'de, 2022'nin sonunda kendisinden şüphe etme durumu yaşayıp yaşamadığı sorulduğunda Ricciardo, "Sadece kendi iç huzurum için bazı cevaplar almak istedim." 

"Bazen padoktan geçerken veya oteldeki bir kahvaltıda karşılaştığımda bazı insanlarla konuşuyordum ve onlardan, İnsanların neler söylediğini duydum, otomobil sürmeyi unuttuğunu düşünüyorlar. Bu saçmalık. Bir gecede otomobil sürmeyi unutamazsın. Özgüvenini kaybetme. Eğer istersen geri dönüş yolu bulursun gibi bazı olumlu geri dönüşler alıyordum. Yani kesinlikle bu tarz olumlu şeyler var."

"Bu yüzden geçen yılın sonlarına doğru, Helmut ve Christian ile konuşur konuşmaz Red Bull'a geri dönme ve hatta simülatörde bir test sürüşü yapma, Max ile tekrar bazı veriler elde etme düşüncesi ve ardından tabii ki de Checo fikri aklıma geldi. 'Tamam, bu bir simülatör olsa bile, bunu hala yapıp yapamayacağımı ve arabanın hissetmek istediğim gibi hissettirip hissettirmediğini görmek istiyorum.' dedim."

"Merak ediyordum çünkü McLaren'in bana uygun olmadığını hissettiğim kadar, karnıma yediğim birkaç yumruktan sonra özgüvenimin azalması ve gittikçe de azalmaya devam etmesi, bunun zaman içinde daha da arttığını hissettim."

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Team

Fotoğraf: Erik Junius

Daniel Ricciardo, Scuderia AlphaTauri Team

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