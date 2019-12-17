Dan Ticktum, Williams'ın genç pilotu oldu!

Geçen yıl Avrupa F3'te Mick Schumacher'in gerisinde ikinci olan Ticktum, yeterli süper lisans puanına sahip olamadığı için bu yıl F1 yerine direkt olarak Japonya'daki Super Formula serisine geçmişti.

İngiliz sürücü Super Formula’da Team Mugen adına yarıştı, ancak sadece sezonun ilk yarışı Suzuka’da bir puan alabildi.

Ticktum son olarak geçtiğimiz Sugo’daki yarışı bir tur geride 15. tamamlarken, takım arkadaşı Tomoki Nojiri, bir diğer Red Bull akademi sürücüsü Lucas Auer’le podyum mücadelesi verdi.

Bu kötü performans sonrası Red Bull sürücü programından çıkarıldı.

Ancak 2017 ve 2018 Macau F3 yarışlarını kazanan ve sezon içi testlerinde Red Bull F1 aracını süren Ticktum, Formula 1'de yarışmak istediğini ve bunun için, çeşitli F1 takımlarıyla onların genç sürücü akademisine katılmak için görüştüğünü söylemişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Williams Racing, İngiliz pilotun kendi sürücü akademilerine katıldığını duyurdu.

Ticktum, görevi kapsamında takımın gelişim pilotu olacak ve hem simülatör çalışmaları yapacak hem de aracın gelişimine yardımcı olmak için önceki tecrübelerini kullanacak.

Hem Grove fabrikasında görev alacak Ticktum, hem de bazı yarışlarda piste giderek takıma yardım edecek.

Yeni sezonda Formula 2'de DAMS adına yarışacak Ticktum, "Williams'ın sporumuzdaki inanılmaz tarihi önüne alındığında Williams Sürücü Akademisi'ne katılmak benim için bir ayrıcalık. Simülatörde geçireceğim zaman ve takımla birlikte çalışacak olmak, gelişimim için paha biçilemez olacak." dedi.

Calire Williams ise genç sürücüden etkilendiklerinin altını çizdi.

"Genç ve heyecan verici bir yetenek olan Dan'i, Williams Sürücüsü Akademisi'ne getirmek beni çok mutlu etti. Direksiyon başındaki yeteneklerini, 2017 ve 2018'de arka arkaya prestijli Macau Grand Prix'sindeki başarılarıyla gösterdi. Dan'in teknik uzmanlığı çok değerli ve 2020'de hem gelişimine hem de büyümesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."