Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Meksika GP
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Birleşik Devletler GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Avustralya GP
Biletler
12 Mar
-
15 Mar
Sıradaki Etkinlik
85 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Son dakika

Dan Ticktum, Williams'ın genç pilotu oldu!

paylaşım
yorumlar
Dan Ticktum, Williams'ın genç pilotu oldu!
Ekleyen:
, Editör
17 Ara 2019 09:20

Red Bull'un genç sürücü akademisinden ayrılan Dan Ticktum, Williams Formula 1 takımının genç sürücü akademisine katıldı.

Geçen yıl Avrupa F3'te Mick Schumacher'in gerisinde ikinci olan Ticktum, yeterli süper lisans puanına sahip olamadığı için bu yıl F1 yerine direkt olarak Japonya'daki Super Formula serisine geçmişti.

İngiliz sürücü Super Formula’da Team Mugen adına yarıştı, ancak sadece sezonun ilk yarışı Suzuka’da bir puan alabildi.

Ticktum son olarak geçtiğimiz Sugo’daki yarışı bir tur geride 15. tamamlarken, takım arkadaşı Tomoki Nojiri, bir diğer Red Bull akademi sürücüsü Lucas Auer’le podyum mücadelesi verdi.

Bu kötü performans sonrası Red Bull sürücü programından çıkarıldı.

Ancak 2017 ve 2018 Macau F3 yarışlarını kazanan ve sezon içi testlerinde Red Bull F1 aracını süren Ticktum, Formula 1'de yarışmak istediğini ve bunun için, çeşitli F1 takımlarıyla onların genç sürücü akademisine katılmak için görüştüğünü söylemişti.

Bugün bir açıklama yayınlayan Williams Racing, İngiliz pilotun kendi sürücü akademilerine katıldığını duyurdu.

Ticktum, görevi kapsamında takımın gelişim pilotu olacak ve hem simülatör çalışmaları yapacak hem de aracın gelişimine yardımcı olmak için önceki tecrübelerini kullanacak.

Hem Grove fabrikasında görev alacak Ticktum, hem de bazı yarışlarda piste giderek takıma yardım edecek.

Yeni sezonda Formula 2'de DAMS adına yarışacak Ticktum, "Williams'ın sporumuzdaki inanılmaz tarihi önüne alındığında Williams Sürücü Akademisi'ne katılmak benim için bir ayrıcalık. Simülatörde geçireceğim zaman ve takımla birlikte çalışacak olmak, gelişimim için paha biçilemez olacak." dedi.

Calire Williams ise genç sürücüden etkilendiklerinin altını çizdi.

"Genç ve heyecan verici bir yetenek olan Dan'i, Williams Sürücüsü Akademisi'ne getirmek beni çok mutlu etti. Direksiyon başındaki yeteneklerini, 2017 ve 2018'de arka arkaya prestijli Macau Grand Prix'sindeki başarılarıyla gösterdi. Dan'in teknik uzmanlığı çok değerli ve 2020'de hem gelişimine hem de büyümesine yardımcı olmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." 

Dan Ticktum, Dams

Dan Ticktum, Dams

Fotoğraf: FIA Formula 2

Sonraki haber
Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı

Önceki haber

Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
Son sonuçlar Puan Durumu

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"

3s
2
Formula 1

Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı

1s
3
Formula 1

Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı

2s
4
Formula 1

Video: "Vettel, F1'in en iyi 3 pilotu arasında değil" - 16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

5
Formula 1

Verstappen, Leclerc'le aynı takımda yarışmayı beklemiyor

Son Videolar

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 11:09
Formula 1

16 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:37
Formula 1

15 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 08:23
Formula 1

14 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:10
Formula 1

13 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri 07:20
Formula 1

12 Aralık 2019 F1 ve Motor Sporları Haberleri

Son Haberler

Dan Ticktum, Williams'ın genç pilotu oldu!
F1

Dan Ticktum, Williams'ın genç pilotu oldu!

Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı
F1

Hamilton MotoGP testinde düştüğünü doğruladı

Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı
F1

Tamara Ecclestone'un 60 milyon euroluk mücevheri çalındı

Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"
F1

Honda: "Artık büyük kazançlar elde etmek zorlaşıyor"

Sirotkin: "Williams, 2021'e odaklanmalı"
F1

Sirotkin: "Williams, 2021'e odaklanmalı"

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
12 Mar
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.