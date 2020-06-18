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Formula 1 / Son dakika

Damiani: "Mugello veya Imola'da yarış yapılma ihtimali var"

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Damiani: "Mugello veya Imola'da yarış yapılma ihtimali var"
Ekleyen:
, Editör
18 Haz 2020 07:03

İtalya Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani, Mugello veya Imola'da ikinci bir İtalya GP yapabileceklerini doğruladı.

Formula 1, sekiz yarışlık bir Avrupa takvimi açıklasa da, Avrupa dışında yaşanan sorunlar ve iptal edilen yarışlar nedeniyle daha fazla Avrupa yarışının yapılması planlanıyor.

Büyük ihtimalle Monza'daki ilk İtalya GP'den bir hafta sonra Mugello yarışı yapılacak ve ardından bir haftalık araca olacak ve sonrasında Hockenheim yarışı ile iki Portekiz GP gerçekleştirilecek.

Yine de F1 yönetimi henüz nihai kararını vermedi ve pistlerle yapılan görüşmelerin adından bu hafta nihai takvimin netleşmesi bekleniyor.

Mugello'ya ek olarak Imola da alternatiflerden birisi ancak yapısı gereği F1 araçlarına uymayabileği yönünde endişeler var.

La Gazzetta dello Sport'tan Andrea Cremonesi, "Imola, daha geniş olan mevcut Formula 1 araçları için çok dar. Hemen hemen hiç geçiş olmuyor ve pit girişi, yarış çizgisine çok yakın. Sadece bir duvarla ayrılmış vaziyette."

"Mugello, lojistik anlamda daha mantıklı ve aynı zamanda Ferrari, 1000. Formula 1 yarışını kendi pistinde kutlamış olacak." dedi.

İtalya Otomobil Sporları Federasyonu Başkanı Angelo Sticchi Damiani ise Imola veya Mugello ayrımı yapmadan ikinci bir İtalya GP'ye ev sahipliği yapacaklarını doğruladı.

Damiani, "İtalya'nın ikinci bir yarışa ev sahipliği yapma şansı var."

"Bunun üzerinde çalışıyoruz çünkü Monza'dan sonra bir ya da iki yarış daha olacak ve Mugello ya da Imola yakın mesafede."

“Televizyon seyircileri aynı pistlerde çok fazla yarış yapılınca sıkılacak, ancak neyse ki İtalya'da üç lisanslı pist var.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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