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Formula 1 / Son dakika

Damiani: "2020 İtalya GP kesinlikle gerçekleşecek"

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Damiani: "2020 İtalya GP kesinlikle gerçekleşecek"
Ekleyen:
, Editör
29 Nis 2020 13:49

ACI Başkanı Angelo Sticchi Damiani, 2020 İtalya GP'nin kesinlikle gerçekleşeceğini düşünüyor.

İtalya GP organizatörü Angelo Sticchi Damiani, Monza'nın F1’in yeni 2020 takviminde olmayacağı haberlerinin yalan olduğunu belirtti.

Bild gazetesi, bugün koronavirüs krizi sonrası için hazırlanan yeni bir takvimi ortaya çıkardı ve bu takvimde Monza'nın yanı sıra Zandvoort ve Spa-Francorchamps da takvimde bulunmuyor.

Ancak İtalya Otomobil Sporları Federasyonu başkanı Damiani, Sky Sport 24'e şunları söyledi: “Yarışın iptali hakkındaki sahte haberlerin nereden çıktığına dair hiçbir fikrim yok."

"Yarışın seyircisiz şekilde gerçekleşecek olması neredeyse kesin olmasına rağmen, İtalya Grand Prix'sinin gerçekleşeceğine inanıyoruz."

“Eylül başında ne olacağını bilmiyoruz, ancak bu acil durumun sona ermesini umuyoruz. Bir mucize bekliyoruz ve salgının o zamana kadar bitmesini umuyoruz. Ama şimdilik yarışımızı seyircisiz yapılacak şekilde hazırlıyoruz."

"Bu bizim görevimiz ve bunun için çalışıyoruz. Herhangi bir mucizeyi memnuniyetle karşılarız."

"Pek çok sebepten ötürü yarışın seyircisiz şekilde gerçekleşmesine ilgi duymuyoruz. Seyircisiz bir yarış, bizi önemli bir gelir kaynağından mahrum bırakacak."

"Bu konuda Liberty Media ile temas halindeyiz." 

Ters yarışın mümkün olup olmadığı sorusuna, "Hayır, pistteki tüm bariyerler, kerbler ve diğer her şey, belirli bir hareket yönüne göre tasarlandı." yanıtını verdi.

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Bu Haber Hakkında

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Editör Kemal Şengül

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