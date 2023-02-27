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D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir

Eski Formula 1 ve Formula E pilotu Jerome D'Ambrosio sezon öncesi testlerini Mercedes garajından takip etti -bu, yönetim deneyimi olan Belçikalının takımda bir rol alacağı anlamına geliyor olabilir.

Altay Gök
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D'Ambrosio, Mercedes'te göreve başlayabilir
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En son 2012 İtalya GP'sinde men cezası alan Romain Grosjean yerine yarışan D'Ambrosio, sonrasında uzun bir süre Formula E'de mücadele etti.

2019-20 sezonunun ardından emekliye ayrılan D'Ambrosio, kısa süre sonra takım patronu Susie Wolff'ün yardımcısı olarak Venturi'de görev yapmaya başladı -sonraki sezon ise Wolff'ün yerini aldı. 

Takımın yeniden yapılanması ve Maserati'ye dönüşmesinin ardından görevi bırakan D'Ambrosio'nun Bahreyn testlerinde Mercedes garajında görüntülenmesi, kendisinin Brackley'de yeni bir rol üstlenebileceği konusunda dedikodulara yol açmış vaziyette

Bu konuda F1TV'ye konuşan Toto Wolff, "[D'Ambrosio] Formula E'deydi ve şampiyonayı ikinci sırada bitiren Venturi'nin takım patronuydu."

"Şu anda bir arkadaşımız olarak garajda bulunuyor, gözlem yapıyor. Gelecekte bir şeyler olabilir ama henüz değil." dedi.

D'Ambrosio takıma katılması halinde normalde eski strateji şefi James Vowles'a ait olan sorumlulukların yerine getirilmesine yardımcı olabilir.

Vowles, baş stratejist olarak çalışmasının yanı sıra, genç sürücülerin gelişiminden de sorumluydu.

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