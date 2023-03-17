D'Ambrosio, Mercedes genç sürücü programının başına geçti

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Kısa süre de olsa F1'de yarışan (2011'de Virgin ile tek sezon, 2012 sezonunda da Lotus ile tek yarış) d'Ambrosio, bu yıl birkaç kez Mercedes garajında Toto Wolff ile konuşurken görüldü.

Bunun üzerine d'Ambrosio'nun sadece bir arkadaş olarak gayriresmi şekilde garajda bulunduğunu söyleyen takım, bunun yanı sıra iki tarafın daha ciddi bir ilişki kurabileceğini de belirtmekteydi.

Geçen ay Bahreyn testinde konuşan Wolff, "Kendisi Formula E'de Venturi'nin takım patronuydu ve şampiyona ikincisi olmayı başarmıştı."

"Şu an sadece bir arkadaş olarak gözlem yapıyor. Belki gelecekte bir şeyler olabilir ama henüz hiçbir şey yok." demişti.

Ancak Perşembe günü Cidde'de bir kez daha görüntülenen d'Ambrosio bu kez Mercedes tişörtü giymekteydi, kısa süre sonra da takım kendisinin resmen takıma katıldığını duyurdu.

Mercedes genç sürücü programının başına geçen d'Ambrosio, F1'deki görevlerinin yanı sıra takımın yetiştirmeyi umduğu yarışçıların kariyerlerini ve gelişimlerini de yönetecek.

Bu görev normalde eski strateji şefi James Vowles'a aitti, ancak kendisi Williams takım patronu olmak için takımdan ayrıldı.

Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Jerome d'Ambrosio Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images