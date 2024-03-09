Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Suudi Arabistan GP

D'Ambrosio, Ferrari'nin genç sürücü programının başına geçecek

Motorsport.com edindiği bilgiye göre, Toto Wolff'un Mercedes Formula 1 takımındaki en önemli yardımcılarından biri olan Jerome d'Ambrosio, önümüzdeki yıl Ferrari'ye geçecek.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Güncel:
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

Steve Etherington / Motorsport Images

Eski F1 pilotu d'Ambrosio, Venturi Formula E takımının yöneticiliğini yapmasının ardından 2023'ün başında Mercedes'in sürücü gelişim yöneticisi oldu.

Belçikalı, o tarihten bu yana Gwen Lagrue ile birlikte Mercedes'in genç sürücü programıyla ilgilenmekle görevliydi.

Ancak, bu sorumlulukların ötesinde, d'Ambrosio'nun Wolff'un potansiyel halefi olduğu biliniyordu.

Geçen yılın başında konuşan Wolff, Belçikalı pilotun başlangıçta genç sürücülere odaklanacağını fakat gelecekte daha fazla sorumluluk almasının mümkün olduğunu söylemişti.

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talks to Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG

Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talks to Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Ancak kaynaklar d'Ambrosio'nun mevcut sözleşmesi bu sezon sonunda sona ereceğini ve ardından Ferrari'ye katılacağını doğruladılar.

D'Ambrosio'nun, takımın genç sürücü programı olan Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına geçebileceği ifade ediliyor.

FDA şu anda bu yılın başında göreve atanan Jock Clear'ın kontrolü altında.

Ancak Clear'ın pist üstünde çok fazla sorumluluğu var, bu nedenle kendisine verilecek yardımlara epey açık görünüyor.

Bu hamlenin onaylanması halinde d'Ambrosio, Lewis Hamilton ile aynı dönemde Ferrari'ye katılacak.

D'Ambrosio'nun potansiyel hamlesi Hamilton'un hamlesiyle doğrudan bağlantılı görünmüyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen'in Red Bull F1'deki kaderi neden Marko'nun kaderine bağlı?
Sonraki haber Alonso: "Podyuma çıkamayacağımızdan %100 eminim"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"

Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik" Verstappen: "Suudi Arabistan'da beklenenden daha iyiydik"
Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!

Moto2
Lusail
Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı! Moto2 Katar: Lopez sezona zaferle başladı, Deniz ilk puanını aldı!
Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye" Vasseur: "Geçen yıl Cidde'de 1.5 saniye gerideydik, şimdi 0.5 saniye"
Ferrari
Daha fazlası
Ferrari
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti" Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"

Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı" Vasseur: "Bearman, tek bir hata yapmadan harika bir iş çıkardı"
Leclerc: "Bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık"

Leclerc: "Bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık"

Formula 1
Suudi Arabistan GP
Leclerc: "Bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık" Leclerc: "Bugün alabileceğimiz maksimum puanı aldık"

Son Haberler

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı? Norris, Suudi Arabistan GP'sinde neden hatalı start cezası almadı?
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu" Krack: "Alonso, Suudi Arabistan GP'de rakipleriyle dalga geçiyordu"
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"

F1 Formula 1
Suudi Arabistan GP
Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti" Bearman: "Fiziksel açıdan zorlandığım için Hamilton beni dışarı çekti"
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

MGP MotoGP
Katar GP
2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı 2023 MotoGP Katar GP: İlk yarışı Bagnaia kazandı, Binder 2. oldu, Martin podyumu tamamladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye