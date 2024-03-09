D'Ambrosio, Ferrari'nin genç sürücü programının başına geçecek
Motorsport.com edindiği bilgiye göre, Toto Wolff'un Mercedes Formula 1 takımındaki en önemli yardımcılarından biri olan Jerome d'Ambrosio, önümüzdeki yıl Ferrari'ye geçecek.
Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG, Toto Wolff, Team Principal and CEO, Mercedes-AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG
Steve Etherington / Motorsport Images
Eski F1 pilotu d'Ambrosio, Venturi Formula E takımının yöneticiliğini yapmasının ardından 2023'ün başında Mercedes'in sürücü gelişim yöneticisi oldu.
Belçikalı, o tarihten bu yana Gwen Lagrue ile birlikte Mercedes'in genç sürücü programıyla ilgilenmekle görevliydi.
Ancak, bu sorumlulukların ötesinde, d'Ambrosio'nun Wolff'un potansiyel halefi olduğu biliniyordu.
Geçen yılın başında konuşan Wolff, Belçikalı pilotun başlangıçta genç sürücülere odaklanacağını fakat gelecekte daha fazla sorumluluk almasının mümkün olduğunu söylemişti.
Frederic Vasseur, Team Principal and General Manager, Scuderia Ferrari, talks to Jerome d'Ambrosio, Driver Development Director, Mercedes-AMG
Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images
Ancak kaynaklar d'Ambrosio'nun mevcut sözleşmesi bu sezon sonunda sona ereceğini ve ardından Ferrari'ye katılacağını doğruladılar.
D'Ambrosio'nun, takımın genç sürücü programı olan Ferrari Sürücü Akademisi'nin başına geçebileceği ifade ediliyor.
FDA şu anda bu yılın başında göreve atanan Jock Clear'ın kontrolü altında.
Ancak Clear'ın pist üstünde çok fazla sorumluluğu var, bu nedenle kendisine verilecek yardımlara epey açık görünüyor.
Bu hamlenin onaylanması halinde d'Ambrosio, Lewis Hamilton ile aynı dönemde Ferrari'ye katılacak.
D'Ambrosio'nun potansiyel hamlesi Hamilton'un hamlesiyle doğrudan bağlantılı görünmüyor.
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