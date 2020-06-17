Dallara, Ferrari'yi IndyCar'da görmek istiyor

1997'den bu yana IndyCar'da yer alan Dallar, şu anda IndyCar'ın tek şasi tedarikçisi konumunda yer alıyor ve mevcut anlaşmaları 2022 sonunda sona eriyor. Ancak İtalyan üretici, sonrasında da anlaşmasını uzatmayı hedefliyor.

Formula 1 tarihindeki ilk bütçe sınırı 2021'den itibaren uygulanacak ve Ferrari yaklaşık 500 milyon doları bulan bütçesini 145 milyon dolara indirmek zorunda kalacak. Bu da Formula 1 yarış departmanının büyük oranda küçülmek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ferrari de kendi bünyesinde yer alan çalışanlarını çıkarmak yerine, bunları farklı alanlara kaydırmayı hedefliyor. Bundan ötürü de WEC'in hiper araç ve LMDh sınıfına ek olarak IndyCar'a geçişe bakıyor. Dallara, Ferrari'yi Amerikan serisine girmeye çağırıyor.

La Gazetta dello Sport'a konuşan Giampaolo Dallara, "Bunların hepsini ben de biliyorum, ben de basından takip ediyorum ve umarım söylentiler doğrudur."

"Ferrari tüm kategori için büyük bir atılım olacak, spora olan ilgiyi arttıracak ve ayrıca IndyCar'ı teknik olarak geliştirecek. Ek olarak kazanamadıkları tek yarış burası. Ferrari'nin bu şampiyonaya katılması büyük bir onur olur."

"Ancak bizim IndyCar'la anlaşmaya yakın olduğumuzu ve birlikte çalışmaya devam edeceğimizi söyleyebilirim. İlişkimiz bundan daha iyi olamazdı. Bu konu hakkında endişemiz yok." dedi.

Son olarak IndyCar'da kullanılmaya başlanan Aeroscreen hakkında, "Bu koruma cihazı, Halo ile tamamen aynı güvenlik standartlarını karşılıyor. Tüm çarpışma testlerinden mükemmel şekilde geçti. Kaçınılmaz olarak anlaşmazlıklar olsa bile pilotlarla ilgili testlerden de geçti. Bu yüzden zaten simülatörlerde varlar. Artık geri dönüş olmadığını da biliyorlar." dedi.