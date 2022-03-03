Dalgalanma sorunu, Cumartesi günleri nasıl bir ikilem yaratacak?

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Takımlar, dalgalanma (porpoising) sorununa bir çözüm bulana dek özellikle sıralama turlarında ciddi birtakım ikilemlerle karşılaşabilirler.

Dalgalanma, Barcelona testlerine damga vuran konuydu. Araçlar, yüksek hızda yaşadıkları ani yere basma gücü kayıpları dolayısıyla tekrar tekrar zıplamaktalar.

Bu sorun, pilotlar için sadece sinir bozucu bir durum olmaktan da öteye geçmiş gibi duruyor. Mercedes pilotu George Russell, "Eğer kontrol altına alınamazsa, yarış esnasında ciddi güvenlik sorunlarıyla karşılaşabiliriz" şeklinde bir demeç vermişti.

Bazı araçlar bu sorundan daha fazla etkilenmiş olsa da, tüm takımlar ilk aşamada geçici çözümlerle bu etkiyi azaltmak, sonra da tamamen ortadan kaldırmak niyetindeler.

Fakat çoğu takım bu sorunun ortaya çıkmasını beklemediği için araç tasarımlarında kalıcı değişikliklere gitmeleri kaçınılmaz. Bu durum ilk birkaç yarışta performans açısından tavizler vermelerini gerektirebilir.

Dalgalanmayı minimumda tutmanın hızlı bir yolu, araçların sürüş yüksekliğini arttırmak ve dolayısıyla düzlüklerde sürekli dibe vurmalarını engellemek.

Fakat yer etkisi çağına giren Formula 1'de, maksimum performans elde edebilmek için araçların olabildiğince yere yapışık olması gerekmekte. Takımlar bu sayede yüksek yere basma gücü elde edebilecekler.

Sürüş yüksekliğini birkaç milimetreden fazla artırmak, birkaç onda birlik bir zaman kaybına neden olabilir. Bundan dolayı takımları şöyle bir ikilem bekliyor: ya performanstan feda edecekler, ya da daha dramatik dalgalanma riskiyle karşı karşıya kalacaklar.

Dalgalanma, Barcelona gibi zeminin iyi olduğu ve yere basma gücünün önem taşıdığı pistlerde kontrol altına alınabilir, fakat yüksek hızlı ve tümsekli pistlerde daha yıkıcı etkileri olabilir.

Bu ikilem özellikle sıralama turlarında kendisini gösterecek gibi, nitekim takımlar sorunun etkisini azaltmak için DRS kullanma yoluna gittiler. DRS açıldığında, aracın çevresinde biriken hava yükü azalıyor, dolayısıyla araçlar DRS kapalıyken olduğu kadar yere çökmüyor.

Cumartesi günleri, hızlı turlar esnasında, pistin her bölgesinde DRS kullanılabiliyor. Yarışlarda ise DRS yalnızca öndeki araca 1 saniyeden yakın olunduğunda kullanılabiliyor.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Takımlar, eğer ki DRS çözümünü ciddi ciddi kullanmak istiyorlarsa, DRS açıkken sıralama turlarında hızlı olan, ancak dalgalanmanın hafifletilemediği Pazar günü zorluk yaşayabilecekleri araç ayarlarını tercih edebilirler.

Parc ferme kuralları dolayısıyla, sıralama turları ve yarış arasında herhangi bir ayar değişikliği yapılamıyor. Takımlar bu nedenle karar verme aşamasında zorlanabilirler.

Red Bull pilotu Sergio Perez, "Araçları iyi anlamalıyız, ancak sıralama turlarında çok fazla taviz vermemiz gerekiyor."

"Herkes mümkün olduğu kadar yere yakın olmak istiyor, ama aynı zamanda dalgalanma gibi bir sorun da var. Bu önemli olacak çünkü sıralama turlarında maksimumu elde etmek için oraya [yere yakın] gitmeniz gerekiyor. Ancak DRS'yi açmadığınızda, sorunumuz var." dedi.

Dalgalanmadan en çok muzdarip olan takımlardan biri de Ferrari. Ferrari pilotu Carlos Sainz, "Her şey aracı nasıl ayarladığınıza, DRS kullanıp kullanmadığınıza bağlı.

"Yepyeni bir dünyaya giriyoruz ve bu konunun üstesinden gelmeliyiz, çünkü bu yılın konusu bu olabilir gibi görünüyor." dedi.

Alpine'nin sportif direktörü Alan Permane ise, takımların sorunu çözmek için doğalarına aykırı davranmalarının ve performanslarından ödün vermelerinin pek mümkün olmadığını düşünüyor.

Permane, masada "basit bir çözüm" var gibi görünmesine rağmen ekiplerin kalıcı bir çözüm bulunana kadar sürüş yüksekliğini artıracağına pek ikna olmamış gibi.

Permane, "Kesinlikle gerçek bir sorun ama üstesinden gelmemiz gerektiğini düşünüyorum, diğer takımların da üstesinden geleceklerini düşünüyorum."

"Ama ikna olmadım. Bizlere 'bunu durdurabiliriz ama yarım saniye daha yavaş gideceksin' dendiği zaman kimsenin elini kaldırıp 'Bunu yapacağız' diyeceğini sanmıyorum. Bu sorunu çözmek için aerodinamik değişiklikler yapacağız ama aslında bunu yapmak bize çok fazla yere basma gücüne mal olacak."

"Bunu kimse yapmayacak. Sanırım herkesi şaşırttı." dedi.

Bahreyn testlerine bir hafta kala Formula 1 gündemi, takımların bu sorunu testlere kadar ne kadar çözüp çözemeyeceklerine yönelmiş durumda.