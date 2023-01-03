Dakar Rallisi 2023 3. etap: Chicherit kazandı, Sainz büyük vakit kaybetti

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Guerlain Chicherit (Prodrive), Salı günü kötü hava koşulları nedeniyle erken tamamlanan 2023 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını kazandı.

Şiddetli yağmur nedeniyle görüş mesafesinin kurtarma helikopterlerinin güvenli şekilde uçamayacağı kadar düşmesinden ötürü, katılımcılar Al Ula ve Ha'il arasındaki 447 kilometrelik etabın 378 kilometresinden sonra durduruldular ve nötralizasyon koşulları altında konaklayacakları yere doğru gittiler.

Chicherit'in zaferinden daha önemli olan şey, genel klasmandaki durumdu. Geçen yılın Dakar Rallisi'nin galibi Nasser Al-Attiyah (Toyota), iki etap sonra lider olan Carlos Sainz'in (Audi) teknik sorunlar nedeniyle epey vakit kaybetmesinin ardından açık farkla liderliğe yükseldi.

Güne ralli lideri olarak başlayan Sainz, 213. kilometrede durdu ve Lucas Cruz ile birlikte, Audi'sinin arka aksının sol tarafı üzerinde çalıştı. İspanyol sürücü, yön bulmadaki zorluklar ve araçtaki sorunlar nedeniyle en hızlı isimden neredeyse 1 saat yavaş kaldı. Al Attiyah ise 20 dakikadan fazla vakit kaybetti. Sainz bu kaybın ardından genel klasmanda dokuzuncu sıraya gerilerken, Al-Attiyah'ın 33 dakika ardına düştü.

Etabın ilk anlarında Yazeed Al Rajhi'nin liderliği vardı, sonrasında Guerlain Chicherit ve ardından Henk Lategan liderliği aldı. Fakat beşinci ölçüm noktasında Chicherit tekrar liderliğe yükseldi ve etabı lider tamamlayan isim oldu. Lategan ikinci olurken, Orlando Terranova üçüncü oldu. Favoriler arasında Stephane Peterhansel dördüncü olurken, Mattias Ekstrom 10. oldu.

Sebastien Loeb, pazartesi günü üç kez lastik patlatmış ve erkenden geriye düşmüştü. Salı günü de peş peşe lastik patlattı. Toplamda 36 dakikadan fazla vakit kaybetti ve artık galibiyet şansı neredeyse hiç kalmadı.

Bu sonuçlarla Al Attiyah, Al-Rajhi'nin 13 dakika 20 saniye önünde ilk sırada yer alırken, Peterhansel 20 dakika 45 saniye geride üçüncü sırada yer alıyor.

Üçüncü etap sonucu (Top 10): 01. Chicherit/Winocq (Prodrive) - 3:22:57 saat 02. Lategan/Cummings (Toyota) +3:26 dakika 03. Terranova/Haro Bravo (Prodrive) +5:04 04. Peterhansel/Boulanger (Audi) +7:47 05. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +8:31 06. Baragwanath/Cremer (Century) +10:13 07. Zala/Fuiza (Prodrive) +11:06 08. Przygonski/Monleon (Mini) +14:38 09. Moraes/Gottschalk (Toyota) +15:41 10. Ekström/Bergkvist (Audi) +20:03 Üçüncü etabın ardından klasman (Top 10): 01. Al-Attiyah/Baumel (Toyota) - 12:20:33 saat 02. Al-Rajhi/von Zitzewitz (Toyota) +13:20 dakika 03. Peterhansel/Boulanger (Audi) +20:45 04. Vitse/Lefebvre (MD Rally) +24:53 05. Baragwanath/Cremer (Century) +26:16 06. Serradori/Minaudier (Century) +27:19 07. de Villiers/Murphy (Toyota) +32:08 08. Sainz/Cruz (Audi) +33:11 09. Moraes/Gottschalk (Toyota) +33:45 10. Prokop/Chytka (Ford) +35:10