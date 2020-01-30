Daimler'in CEO'su, Mercedes'in F1'den ayrılacağını yalanladı!

Motorsport.com İtalya, geçtiğimiz hafta Mercedes'in Formula 1'de devam etme kararı aldığını öğrenmişti.

Ancak dün Autocar ve RaceFans, Mercedes'in spordan ayrılmayı ciddi şekilde düşündüğünü ve bunu 12 Şubat'taki Daimler toplantısında görüşeceğini iddia ettiler.

Habere göre Mercedes, bu toplantıda spordan ayrılıp ayrılmama konusundaki kararını verecekti ve şirketin yeni CEO'su Ola Kallenius'un giderleri azaltmak amacıyla ayrılığa sıcak baktığı söyleniyordu.

Buna göre Toto Wolff ile Lawrence Stroll takımı devralıp takımın adını Aston Martin yapacaklardı. Ayrıca Racing Point de Nikita Mazepin'in babası Dmitry Mazepin'e satılacaktı.

Dün Almanya'nın başkenti Berlin'de Alman otomobil endüstrisinin yıllık resepsiyonunda konuşan Kallenius, Mercedes'in sporu bırakmayı planlayıp planlamadığı sorusuna, "Bunlar (haberler) doğru değil." yanıtını verdi.

Ayrıca Almanya yayıncı RTL, Mercedes takımındaki kaynaklara dayandırdığı haberde bu haberlerin "tamamen yanlış" olduğunu iddia etti.