Daimler, Mercedes F1 projesini sonlandırmayacak

Mercedes, 2010 yılında fabrika takımı olarak spora geri döndü ve 2012'de ilk galibiyetini alırken, 2014'te ilk şampiyonluğunu aldı ve son yedi yılda şampiyonluğu kimseye bırakmadı.

Alman üretici, arka arkaya yedi pilotlar ve yedi markalar şampiyonluğu kazanmasına rağmen baskınlığını sürdürüyor.

Sık sık Mercedes'in spordan çekilebileceği konuşuluyor.

Ancak Daimler CEO'su Ola Kallenius, Mercedes'in F1 projesini sonlandırmak gibi bir planı olmadığını belirtti.

Kallenius, Stuttgart'taki Auto Motor und Sport etkinliğinde şunları söyledi: "Formula 1'den ayrılmıyoruz."

“Bayern Münih'in arka arkaya şampiyonluklar kazanması, onların bırakacakları anlamına gelmiyor. Biz de bırakmayacağız.”

"Formula 1'de hibrit teknolojiyi ve yeni yakıtları test edebiliriz."

Kallenius'un bu sözlerle motor tedarikçisi olarak kalabileceklerini işaret etmiş olabileceği de düşünülüyor.