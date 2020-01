Daimler başkanı, Hamilton’ı övdü

Kallenius, geçtiğimiz sene Dieter Zetsche'nin yerine Daimler'in başına geçti ve Mercedes de Formula 1'de art arda 6. çifte şampiyonluğunu elde etti.

Geçtiğimiz sene altıncı sürücüler şampiyonluğunu elde eden Lewis Hamilton ise birçok kesim tarafından gridin en iyi sürücüsü olarak kabul görüyor.

İsveçli yönetici Kallenius, Hamilton'ın bu başarılarını ve performansını övdü.

“Lewis, markamızın hem pistte hem de pist dışında her zaman en iyi olma arzusunun somutlaşmış hali. Her zaman daha fazlasını yapmayı, her küçük detayı geliştirmeyi istiyor ve hiçbir zaman kendisini ve takımı zorlamayı bırakmıyor.”

“Mercedes-Benz motoruyla kazandığı altı şampiyonluk, Daimler’deki herkesi gururlandıran inanılmaz bir sonuç. Dünya çapındaki 300 bin meslektaşınıza tebrikler.”

“Art arda altı kez dünya şampiyonluğu kazandık. Bunun eşi benzeri yok ve pazarlama anlamında çok iyi bir getirisi oldu. Bu yüzden bu, çok değerli bir yatırım olarak görülmeli.”

