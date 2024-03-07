Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"

Ferrari , sürücülerinin 2023 boyunca aracın öngörülemeyen davranışları ve değişen koşullara karşı hassasiyeti ile zorlanmasının ardından aracında toptan değişiklikler yaptı.

Bu durum özellikle Leclerc ve Sainz'ın yarış tempolarını korumalarını zorlaştırdı. Ferrari pilotları, çoğu zaman sıralamalarda iyi iş çıkarıp yarışta Red Bull'ların gerisine düştüler.

Ancak Max Verstappen'in Bahreyn'deki kesin galibiyetinin de gösterdiği gibi Red Bull hâlâ baskın araca sahip olsa da Ferrari artık çok daha gelişmiş bir reçeteye sahip olduğuna inanıyor.

Kıdemli performans müdürü Jock Clear, "Her koşulda her yerde daha hızlı gidiyor; daha fazla yere basma kuvveti, daha fazla güç, daha hafif, çünkü bu temel bir gelişme. Tüm bu alanlarda aracımız biraz daha gelişmiş durumda."

"Sürülebilirlik konusunda, geçen yıl Ferrari ile bu konu hakkında konuşmuştuk ve bu kış boyunca attığımız büyük bir adım."

"Her iki sürücü de aracın ne kadar tutarlı, ne kadar öngörülebilir ve sürülebilir olduğu konusunda çok daha rahatlar. Böylece birinin arkasında olduğunuzda, rüzgar koşulları değiştiğinde, onları korkutmuyor." dedi.

Clear, Ferrari'nin lastik yönetimi sorunlarının tamamen geçmişe ait bir konu olduğu konusunda iddialı konuşamayacağını ancak Ferrari'nin zaten geçen sezonun sonuna doğru bir adım attığını söyledi.

Clear, "Lastik bozulmasını iyileştirmemizi sağlayacak şeyleri anladığımızı düşünüyoruz."

"Bu belki iki yıl önce ve geçen yılın başında bize yöneltilen bir eleştiriydi, ancak bence geçen yıl Vegas'a vardığımızda Charles'ın lastikleri Max kadar iyi yönetebildiğini görüyordunuz."

"Dolayısıyla, bunun anladığımız bir alan olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle, bu konuda doğru yönde ilerlemeye devam edeceğimizi umuyoruz." dedi.

Clear hem Ferrari'nin hem de rakiplerinin Japonya'daki dördüncü yarışta güçlü ve zayıf yönlerini daha iyi kavrayacaklarını düşünüyor, çünkü zorlu Suzuka bu yönleri ön plana çıkaracak.