Daha sağlam 2024 Ferrari aracı, Leclerc ve Sainz'ı artık "korkutmuyor"
Ferrari'den Jock Clear, takımın SF-24'ü çok yönlü iyileştirmesinin sonucunda Charles Leclerc ve Carlos Sainz'ın artık korkmadığını söyledi.
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Zak Mauger / Motorsport Images
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