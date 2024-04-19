Daha hafif bir şasiye geçen Alpine, Çin'de ilk kez "yedek şasiye" sahip olacak

Fransız üretici, bu hafta sonu Şangay'da yapılacak sprint yarışı için, daha fazla performans elde etmeyi amaçladığı güncellenmiş bir taban hazırladı.

Bu sefer sadece Esteban Ocon tarafından kullanılacak bu taban, Miami'de iki araçta da yer alacak.

Parçaların takıldığı güncellenmiş şasi ise daha hafif olacak ve takımın ağırlığı azaltmasına yardım edecek. Ayrıca bu şasi sayesinde Alpine, bu yıl ilk kez yedek bir şasiye sahip olacak.

Alpine'in teknik direktörü (performans) Ciaron Pilbeam açıkladı: "Bu, üçüncü şasinin burada bulunduğu ilk yarış."

Alpine, yılın başında minimum ağırlık sınırının üzerinde olan A524'ün ağırlığını azaltmaya çalışıyor. Takım henüz olmak istediği yerde olmasa da Pilbeam, yenilenen şasinin daha hafif olduğunu doğruladı.

"Neredeyse istediğimiz noktadayız ve önümüzdeki bir iki yarış içinde orada olacağız."

"Bu, birinci yarış öncesinden beri uyguladığımız bir program ve tek bir şeyden ziyade bizi istediğimiz götürecek birçok küçük ağırlık azaltımını içeriyor."

"Çok fazla ayrıntıya girmek istemiyorum, ancak yakında daha fazla esnekliğe sahip olacağız ve sınıra yaklaşacağız."