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Formula 1 / Türkiye GP / Son dakika

İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor

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İstanbul Park'ta yol tutuşu için otomobiller turluyor
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2020 Türkiye GP öncesinde Cuma günü pist üstünde yol tutuşunun çok düşük olmasının ardından yarış organizatörleri farklı bir çalışma yapıyor.

İstanbul Park pisti birkaç hafta önce yeniden asfaltlanmıştı. Ancak yarışa çok az zaman kala yapılan bu işlem, Cuma antrenmanlarında pist yüzeyindeki yol tutuşunun çok düşük olmasına neden oldu.

İlk antrenman seansında en iyi 1:35'li dereceler gelirken, ikinci antrenmanda koşulların biraz iyileşmesiyle 1:28'li dereceler geldi ancak bu dereceler, en son yarışın yapıldığı 2011'deki derecelerden bile 3-4 sn daha yavaş. Yeni araçlarla pole derecesinin 1:20'li olması bekleniyordu.

Pist yüzeyindeki kayganlık, çok fazla dikkat çekti. Kimisi bunu zorluk olarak görürken, kimisi daha sert yorumlarda bulundu.

Haas pilotu Romain Grosjean, ilk antrenman seansının ardından şakayla karışık, "Takıma Formula 1'de yer alan herkesin kiralık bir arabayla iki seans arasında piste çıkmasını ve pist üstündeki tozun kalkmasına yardımcı olmasını önerdim." demişti.

İlginç bir şekilde yarış organizatörlerinden benzer bir adım geldi. Bu akşam Twitter'a düşen görüntülerde çok sayıda aracın pist üstünde turladığı görüldü. Motorsport.com olarak kaygan yüzeyin azalmasına yardımcı olması için bunun yapıldığını öğrendik.

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Türkiye GP
Editör Abdullah Çelik

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