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Formula 1 / Son dakika

Da Costa: "Formula 1'de yarışmak için para ödemeyeceğim"

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Da Costa: "Formula 1'de yarışmak için para ödemeyeceğim"
Ekleyen:
, Editör

Son Formula E şampiyonu Antonio Felix da Costa, sporda yer almak için para ödemek istemediğini söyledi ve Formula 1'de yer alma ihtimalinin de artık kalmadığını belirtti.

Red Bull'un genç sürücü akademisinde yetişen ancak Formula 1'de yarışma fırsatı bulamayan isimlerden olan Antonio Felix da Costa, 2019/20 Formula E şampiyonu olmuştu.

Da Costa'nın geçen Ekim ayındaki Portekiz GP'de cuma antrenmanlarına katılabileceği yönünde iddialar vardı.

The Race ile yaptığı özel röportajda Da Costa, önce bu iddiaları açıkladı.

Portekizli sürücü, "Bunun doğrudan benimle ilgisi yoktu ve sanırım yarış organizatörlerinin hükümeti daha fazla bilet satmaya ikna etme çabasıydı."

"Yarış organizatörleriyle ilgiliydi, takımalar gittiler ve ilk antrenman seanslarında araçlarından birin kullanıp kullanamayacağımı sordular."

"Sonra haberleri okudum ve menajerim Tiago Monteiro'yu aradım ve 'Dostum bu ne? Kimseyle konuşuyor musun? Ya seni arayan oldu mu? diye sordum. O da bana 'Bununla ilgili hiçbir fikrim yok' dedi."

"Daha sonra birkaç ekip bana geldi ve hepsi araçlarına geçmem için benden para istedi. Ben de onlara ve beni araca geçirmek isteyen organizatörlere bu şartlarda ilgilenmediğimi söyledim."

"Sanırım bu sayede hükümet ya da başka bir taraf, birkaç biletin satılmasına daha izin verecekti."

"Beni araca koymaları için gereken yatırım karşılanabilirdi, hatta bundan para bile kazanabilirlerdi. Sanırım onlar açısından net bir iş fırsatıydı."

"Ama bizim açımızdan bu konuyla ilgili hiçbir alakamız yoktu."

"Brendon Hartley gibi adamların yedi yıl sonra oraya geri döndüğünü görünce bir şekilde her şeyin mümkün olduğuna inanmanız gerekiyor. Ama bu, benim arzuladığım veya hayalini kurduğum bir şey değil."

"Bit futbol maçında Cristiano Ronaldo ile oynamak için para ödemezsiniz. Eğer onunla aynı takımda oynuyorsanız, bu çok iyi olduğunuzu ve orada olmak için para aldığınızı gösterir."

"Formula 1 aracında yarışmak için asla para ödemem. Eğer yeteneğiniz varsa adil olan budur."

"Formula 1'de sürüş yapma zamanım artık geçti. Bunun peşinden koşmayı bıraktım, çünkü bunun çok uzakta olduğunu biliyorum." dedi.

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Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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