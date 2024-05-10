Stella: "Red Bull ile rekabet etmek için bir güncellemeye daha ihtiyacımız var"

Lando Norris , McLaren'in 10 parçalık önemli bir geliştirme paketi sunmasıyla Miami'deki ilk galibiyetini aldı.

Max Verstappen taban hasarıyla mücadele ederken, Norris güvenlik aracı yarışa dahil olana kadar pite girmediği için avantaj elde etti.

Ancak Norris, bu avantajdan önce de orta lastiklerde müthiş bir hız sergiliyordu. Yarışın sonunda Verstappen'i yedi saniye farkla geride bırakarak kazandı ve Hollandalı, McLaren'in hızının 'çılgınca' göründüğünü itiraf etti.

Takım arkadaşı Piastri'nin temposu da Norris'in aksine bütün geliştirme paketinden yararlanmamasına rağmen iyi görünüyordu.

Norris'in galibiyetinin ardından McLaren'de duygular yükselirken, Stella Miami'nin Pazar günkü tablosunun gelecek yarışları temsil ettiğinden çok emin olmadığını söyledi.

Stella, "Evet, aracı geliştirdik. Onu ne kadar geliştirdiğimizi rakamlarla biliyoruz, bunu tur zamanlarında da görüyoruz."

"Red Bull için bu yarış biraz zorlu geçti. Bu yüzden gördüğümüz tempo geleceğin bir temsili mi gerçekten bilemiyorum."

Lando Norris, McLaren MCL38 Fotoğraf: Erik Junius

"Japonya'da sıralama turlarında Red Bull ile aramızda 0.6 saniye fark vardı. Çin'de yine birkaç onda birlik fark vardı, dolayısıyla burada gördüğümüzün, aramızdaki rekabetin yeni bir resmi olduğunu düşünmek tamamen gerçek dışı olacaktır. "

"Bence burada Red Bull kendi paketinden en iyi şekilde yararlanamadı." dedi.

Piastri'nin Imola'da revize edilmiş bir tabanı da içeren tam teknik özelliklere sahip olmasıyla birlikte Stella, takımın Miami başarısının fabrikadaki çalışmalarının karşılığını aldığının bir işareti olarak görülmesi gerektiğini söylüyor.

Stella, Red Bull'a karşı tutarlı bir rekabet sergilemek için gerekli olduğuna inandığı bir sonraki yükseltme paketini bu yılın ilerleyen dönemleri için bir araya getirmeye başlayacak.

"Yaptığımızdan daha da hızlı gelişmek için daha fazla enerjiye ihtiyacımız var."

"Benim görüşüme göre, Red Bull ile tutarlı bir şekilde mücadele etmek istiyorsak araca buradaki gibi başka bir paket daha getirmemiz gerekiyor."