Stella: "Red Bull ile rekabet etmek için bir güncellemeye daha ihtiyacımız var"
Takım patronu Andrea Stella, McLaren'in Miami Formula 1 zaferinden sonra kendini fazla kaptırmayacağını, Red Bull'a sürekli olarak meydan okumak için yeni bir geliştirme paketine ihtiyaç duyacağını söylüyor.
Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Erik Junius
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
McLaren, Miami Grand Prix'sinden sonra Piastri için: "Güçlü yönlerinin daha da farkında"
Red Bull, Imola güncellemesini doğruladı: "Bunlardan çok fazla şey bekliyoruz"
Verstappen: "Brown, Newey/Red Bull F1 yorumuyla 'ortalığı karıştırmaya' çalışıyor"
Son Haberler
McLaren, Red Bull için bir tehdit olabilir mi?
Berlin E-Prix: Cassidy, muhteşem zaferinin ardından şampiyona liderliğini yeniden ele geçirdi
Mercedes, sonraki yarışlarda daha az sorun yaşamayı bekliyor
Button: "Bence Newey, İngiltere'de kalacak"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar