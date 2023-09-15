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Perez: "2024'teki ilk yarışlar takımdaki geleceğimi belirleyecek"

Red Bull ve Sergio Perez, 2024 Formula 1 sezonunun ilk yarışlarına bakarak birliktelikleri konusunda daha 'net bir resme' sahip olacaklar.

Zeynep Taş
Ekleyen:
Sergio Perez, Red Bull Racing RB19

Perez'in gelecek sezon için sözleşmesi bulunuyor ve takım patronu Christian Horner, Meksikalı pilotun son dönemdeki form düşüklüğüne rağmen 2024'e Max Verstappen'in yanında başlayacağı konusunda ısrarcı.

Ancak İspanya'da DAZN'a konuşan Perez, daha fazla katkıda bulunamayacağını hissetmesi halinde takımdan kendi isteğiyle ayrılabileceğini ima etti.

Perez, "Ben katkıda bulunabileceğimi hissettiğim bir ortamda olmak istiyorum ve eğer 2024 için o yer burası değilse, başka alternatifler aramalıyım." dedi.

Bu hafta sonu Singapur Grand Prix'si öncesinde Perez, gelecek sezonun ilk yarışlarının kendisine ve Red Bull'a ilerideki birliktelikleri konusunda yol göstereceğini de sözlerine ekledi.

"Burada bir yıl daha kalacağım ve sonra göreceğiz. Bu yılı mümkün olduğunca rekabetçi bir şekilde atlatıp gelecek yıla başlamak istiyoruz."

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"Sanırım önümüzdeki yılın başlarında takımın ne yapmak istediği ve benim ne yapmak istediğim konusunda daha net bir resme sahip olacağız."

Red Bull danışmanı Helmut Marko ve Horner, Perez'in pilotlar sıralamasında Verstappen'in ardında ikinci olması gerektiğini defalarca dile getirdiler.

Perez şu anda takım arkadaşının 145 puan gerisinde ikinci sırada yer alsa da Mercedes, Ferrari, Aston Martin ve McLaren gibi rakiplerinden daha büyük ve daha tutarlı bir tehdit ortaya çıkması durumunda pozisyonunu koruyamayabilir.

Zandvoort'ta sol elindeki kemiği kırmadan önce F1'e etkileyici bir geri dönüş yapan AlphaTauri pilotu Daniel Ricciardo, 2025'te Red Bull'a geri dönmekle ilişkilendiriliyor.

Red Bull'da kalabileceğini hissetmek için neye ihtiyaç duyduğu sorulduğunda Perez, şunları söyledi: "Araçla iyi sonuçlar elde edebilmek."

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race

Christian Horner, Team Principal, Red Bull Racing, Max Verstappen, Red Bull Racing, 1st position, Helmut Marko, Consultant, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, 2nd position, celebrate with their team after the race

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

"Bu yıl zaman zaman bunun altında kaldığımı hissediyorum. Ama her zaman söylediğim gibi, sadece Abu Dabi'de nerede bitirdiğiniz önemli. O zamana kadar toparlanıp tutarlılığı yakalayabilirim."

"Bu yıl öğrendiğim tek şey kendi başınıza hiçbir şey yapamayacağınız."

"Etrafınızdaki ekibe ihtiyacınız var, ekibin sizi desteklemesine ihtiyacınız var ve siz de ekibi desteklemelisiniz. Bir pilot olarak inanmalı ve kendinizi tamamen buna adamalısınız."

"Daha doğal bir sürüş yapmamı sağlamak için çok ilerleme kaydettik. Bu yüzden aracı nasıl sürdüğüm konusunda başladığım noktaya geri döndüğümü kesinlikle hissediyorum."

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Singapur GP öncesi: Kullanılan güç ünitesi sayıları

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