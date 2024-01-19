Komatsu: "Aracın 2023'teki viraj sorunlarını büyük ölçüde geliştirdik"

Kevin Magnussen geçen sezon boyunca zaman zaman takım arkadaşı Nico Hulkenberg gibi araçtan faydalanmakta zorlandı çünkü aracın özellikleri sürüş tarzına uymuyordu.

Haas VF-23 aracı, viraj boyunca hız taşıma konusunda pek iyi değildi. Yapılan geliştirmelerin ardından frenleme ve dönme kuvvetlerini aynı anda kullanması istendiğinde ise araç dengesini kaybetti. Bu da Hulkenberg gibi düzlükte daha fazla fren yapan, virajlarda keskin bir dönüş yaparak ardından hızlanan V tarzı bir yaklaşıma sahip pilotlar için daha iyi oldu.

Magnussen bunun hakkında, "Bu araçlarla virajlarda daha fazla V stili kullanmanız gerekiyor. Bu yılki aracımız bu konuda savunmasız." şeklinde konuşmuştu.

Haas kışı geçen yıl karşılaştığı sorunları çözmeye çalışarak geçirdi ve yeni takım patronu Komatsu, Magnussen'in formunu yükseltmeye yardımcı olacak gelişmeleri hissedeceğine inanıyor.

Magnussen'in geçen yıl karşılaştığı sorunlar sorulduğunda, "Ortadan kaldırıldığını söyleyemem, bu büyük bir kelime olur ama kesinlikle onu geliştirdik."

"Magnussen virajlarda iyi bir giriş dengesine ve daha çok yol tutuşuna ihtiyacı olan bir pilot." dedi.

Fotoğraf tarafından: Andy Hone / Motorsport Images Ayao Komatsu ve Kevin Magnussen geçen yıl gridde

Komatsu, Haas'ın her iki F1 pilotuyla da iyi bir çalışma ilişkisi olduğunu söylüyor ve birbirlerine karşı dürüst olmaları halinde birlikte iyi bir ilerleme kaydedebileceklerini düşünüyor.

"Açıkçası Kevin'ı [Magnussen] birkaç yıldır tanıyorum."

"Nico [Hulkenberg] ile ise geçen yıl çalışmaktan gerçekten keyif aldım. Onu daha öncesinde tanımıyordum."

"Aslında Lotus'la çalıştığım dönemde bir koltuk testi için gelmişti, bunu o da bunu hatırlıyor."

"İkisi de benim oldukça açık sözlü olduğumu biliyor, ben ne düşünüyorsam onu söylerim. Agresif değilim ama saçmalamıyorum da, sadece kaybedecek zamanımız olmadığına inanıyorum."

"Benim nerede olduğumu ve kendilerinin nerede olduklarını çok iyi biliyorlar, birlikte iyi çalışıyoruz. Güçlü ve zayıf yönlerimiz açısından birbirimizi oldukça iyi anlıyoruz. Açık ve şeffaf bir diyaloğumuz var, bu yüzden bundan memnunum."