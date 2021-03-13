Russell: "Çok fazla şey kaçırmadım"

Cuma günü itibariyle Bahreyn’deki sezon öncesi testleri başladı ve Williams, testin ilk gününde Roy Nissany ile sürüş yaptı.

Nicholas Latifi, George Russell ve Roy Nissany olmak üzere toplam üç sürücüyle testlerini gerçekleştirecek olan Williams Racing’in İngiliz pilotu George Russell, takımla pazar günü testine katılacak.

Hâlâ testlere katılmamış olmanın moral bozucu olup olmadığı sorulan Russell, ’’Normal olarak moral bozucu ancak dünün zorlu koşullarını göz önünde bulundurursak pek bir şey kaçırdığımı düşünmüyorum.’’

‘’Dün sürüş yapmamak büyük ihtimalle kazançlıydı ve iyi bir ruh haliyle devam ediyorum. Takım için iyi bir gündü. Dayanıklılık sorunu yoktu ve programımızı uyguladık. Bu sabah da Nicholas’la her şey çok iyiydi.’’ dedi.

Basın toplantısında Williams’ın yeni aracıyla ilgili neler düşündüğü sorulduğunda ise İngiliz pilot şunları söyledi: ’’Hâlâ bir şey söylemek için erken, bence herkes için erken. Çok sıcak ve rüzgarlı, çok hoş görünmüyor.’’

‘'İleriye dönük bir adım attığımıza inanıyorum ancak bunu Cumartesi günkü sıralama turuna kadar anlayamayacağız. Ancak bir adım attığımızı düşünüyorum.’’

Bu sezon kısaltılan sezon öncesi testleri yüzünden her pilotu 2021 araçlarıyla 1 veya 1.5 gün geçirme hakkı olacak.

Williams sürücüsü Russell, hazırlanmak için ne kadar zaman harcaması gerektiğiyle ilgili soruları ise şöyle yanıtladı:

’’Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum. Bunu size testlerden sonra söyleyebilirim. Bence hepimiz 5-10 turdan sonra hızlanıyoruz ancak burada saniyenin onda birinden konuşuyoruz. Küçük farklar görüyoruz.’’

‘’Bunu kimsenin gerçekten açıklayabileceğini düşünmüyorum. Ne kadar daha fazla çalışırsanız, o kadar iyi. Bu yüzden bu yeni bir meydan okuma. Lance’ın da dediği gibi bu heyecanlı ve testler son yıllarda çok uzun sürmüştü.’’

‘’Herkese 1 veya 1.5 gün düşmesiyle nasıl baş edeceğimizi görmek ilginç olacak.’’