Cuma gününün ardından 14 pilot yeni güç ünitesine geçti
Cuma gününün ardından Silverstone'da 14 isim yeni güç ünitesine geçti
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
FIA tarafından yayınlanan belgelere göre cuma akşamı Haas, Sauber, RB, Aston McLaren ve McLaren pilotlarının tamamı yeni bir içten yanmalı motora geçmiş durumda.
Ayrıca Sergio Perez, George Russell, Pierre Gasly ve Logan Sargeant de yeni bir içten yanmalı motora geçiş yaptı.
Bu isimlerin tamı yeni bir turbo, MGU-H ve MGU-K ünitesi de aldılar.
Gasly bu parçalar dışında yeni bir kontrol elektroniği de aldı.
Fakat sadece Gasly pazar günkü yarışa en geriden başlayacak çünkü diğerleri henüz parça limitini aşmadılar.
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