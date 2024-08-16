Brown: "McLaren, şampiyonluk için gerekenlere sahip"

Brown, geçtiğimiz on yıl içinde mali istikrarsızlığın yaşandığı bir dönemde Woking merkezli ekibin başına geçti. Takımın Audi tarafından devralınacağı söylentilerini de içeren diğer zorluklara rağmen, Amerikalı'nın takıma gelişiyle McLaren sponsorlar tarafından en çok desteklenen takımlardan biri oldu.

Sonrasında McLaren Teknoloji Merkezi'nde bir dizi altyapı iyileştirmesinin yanı sıra yönetim yapısı ve takım personelinde de değişiklikler yapıldı.

Takım patronu Brown, artık şampiyonluk için tüm unsurların mevcut olduğuna inanıyor.

Belçika Grand Prix'sinde Autosport'a özel bir röportaj veren Brown, "Takımda her şey bir araya geliyor."

"Hissedarlarımızdan ve sponsorlarımızdan büyük yatırımlar aldık. Harika pilotlarımız ve harika bir teknik ekibimiz var."

McLaren Racing CEO'su Zak Brown ekibiyle birlikte zaferi kutluyor Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Andrea bunun için 'dünya şampiyonluğu malzemesi' terimini kullanıyor ve ben de doğrudan ya da dolaylı olarak performansa katkı sağlayan tüm departmanların dünya şampiyonluğu malzemesi olduğunu düşünmek istiyorum." dedi.

Brown'ın bu inancı, Lando Norris ve Oscar Piastri'nin ilk F1 zaferleri ve istikrarlı podyum finişleri sayesinde desteklenmiş durumda.

Miami'deki zaferinden bu yana Norris'te neyin değiştiği sorulduğunda Brown şunları söyledi: "Bence kazanma arzusu daha da arttı."

"O her zaman harika bir sürücüydü, ona iyi bir araç verdiğimizde bunu göstermeye başladı. Artık düzenli olarak ön sıralarda yarışıyor, bu nedenle kendisinden beklentilerinin çok daha yüksek olduğunu düşünüyorum."

"Son zamanlardaki yarışlara kazanma şansıyla geldiğimizi biliyoruz. Bu da beraberinde daha fazla heyecan, daha yüksek beklentiler ve daha fazla baskı getiriyor ama hepimiz bundan keyif alıyoruz."

Lando Norris, McLaren F1 Takımı, 2. pozisyon, Oscar Piastri, McLaren F1 Takımı, 1. pozisyon, McLaren kupa delegesi podyumdaki kupalarla birlikte Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Elde edilen zaferler ışığında takımın düşünce yapısının değişip değişmediği konusunda Brown şunları ekledi: "Değişti, çünkü artık kazanmayı tattık... İkincilik kesinlikle hâlâ harika bir sonuç, her podyumu her zaman kutluyoruz çünkü bu büyük bir başarı."

"Ama kazanmak istiyoruz ve kazanacak konumda olduğumuzu biliyoruz. Dolayısıyla, bu yıl Imola'da yaptığımız gibi bir ya da yarım saniye farkla ikinci bitirdiğimizde bu biraz daha az coşku yaratıyor."

McLaren'in stratejik kararları son yarışlarda sorgulanmaya başlandı. Bu sorun, Macaristan Grand Prix'sinde takım emirleri sorununu tetikleyen operasyonel eksiklikler olarak algılandı ve yaşanan olay üç yıl sonra takımın ilk 1-2 finişini gölgeledi.

Brown bu hataları takımın ön sıralardaki yeni konumuna bağlayarak şunları söyledi: "Bence bu yıl yaptığımız bazı hatalar, uzun zamandır düzenli olarak ön sırada yer alamayan bir takım olmamızdan kaynaklandı."

"Bu yüzden alışmanın biraz daha zaman alacağını düşünüyorum."

"Toto Wolff (Mercedes takım patronu) bazen savaşın ortasına gelene kadar bunları öğrenemeyeceğinizi söyledi ve şimdi savaşın ortasındayız, bazı şeyleri ilerledikçe öğreniyoruz ama sorun değil."

Lando Norris, McLaren MCL38, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Fernando Alonso, Aston Martin AMR24 Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

"Takıma her zaman söylediğim şey hataların sorun olmadığıdır, sadece onlardan ders alın ve aynı hatayı ikinci kez yapmayın."

"Bu yüzden bu yıl yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle oldukça rahatım."