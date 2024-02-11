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Kışın 5 kg alan Sargeant, 2024 için daha umutlu

Williams Formula 1 pilotu Logan Sargeant, yorucu geçen 2023'teki ilk sezonunun ardından antrenman yaklaşımını tamamen gözden geçirerek beş kilo aldı.

Filip Cleeren
Editör Filip Cleeren
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Logan Sargeant, Williams Racing

Sargeant Williams'taki çaylak yılında zorlandı ve takım arkadaşı Alex Albon'a ayak uydurmak için kullanımı zor bir FW45 ile zaman zaman sınırları aştı.

Floridalı pilot yılın ikinci yarısında kazanımlar elde ederek ikinci bir yılla ödüllendirilmiş olsa da, yorucu bir deneyim olduğunu düşündüğü sezonu yalnızca bir puanla tamamlayabildi.

Fiziksel olarak olması gereken yerin gerisinde olduğunu fark eden Sargeant, 2024 için hazırlıklarını tamamen değiştirdi.

Williams'ın lansmanında konuşan Sargeant, "Sezon dışı dönem, bir adım geri çekilip kendime zihinsel, duygusal ve fiziksel açıdan bakmam ve nerelerde gelişmem, nerelerde daha iyi olmam gerektiğini görmem için çok iyi bir fırsat oldu."

"Kendimi çok daha iyi yönetmem gerektiğini öğrendim. Sezon boyunca çok yoruldum ve bunun beni pist dışında etkilemesine izin verdim, bu da sonuçta piste yansıdı."

"Fiziksel olarak olmam gereken yerde değildim ve bunun üstesinden gelmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Örneğin, geçen yılın sonuna göre beş kilo daha ağırım ve kendimi çok daha sağlıklı ve hazır hissediyorum."

"Kendimi farklı bir adam gibi hissediyorum, fiziksel olarak şimdiye kadar olduğum en iyi durumdayım. Ve inanıyorum ki şu anda içinde bulunduğum ve bulunmaya devam edeceğim kondisyon, araç içerisinde daha rahat hissetmeme ve performansımı artırmama yardımcı olacak." dedi.

Logan Sargeant, Williams Racing

Logan Sargeant, Williams Racing

Fotoğraf: Williams

Williams'ın hem kendisinin hem de Albon'un uyum sağlaması gereken özel bir sürüş stili gerektiren kontrolü kötü bir araca sahip olması Sargeant'ın çaylak sezonunda yardımcı olmadı. Daha geniş bir çalışma penceresine sahip, daha uyumlu, çok yönlü bir araca sahip olmak Williams için bir numaralı öncelik oldu ve Albon, FW46'nın takım arkadaşının doğru ritme girmesini kolaylaştıracağına inanıyor.

Albon, "Logan bu yıl bu deneyime sahip olacak, onun için çok fazla öğrenme eğrisi olacağını sanmıyorum. Ben şahsen aracı kullanmanın biraz daha kolay olacağına inanıyorum."

"Aracımız çok benzersizdi. İki yılımı çok garip bir sürüş stilini geliştirmek için harcadım, ki bu da daha önce F1 deneyimi olmayan ve araca ilk kez binen biri için çok zor."

"Araçla sınırı aşmak çok kolaydı. Bence doğal olarak aracımız biraz daha az bıçak sırtında olup daha kullanılabilir hale gelince onun için iyi olacak. Bence göreceğiniz şey, çok daha deneyimli bir adam ve daha kullanılabilir olması gereken bir araç ve bu da kendi içinde performans getirecek." dedi.

Takım patronu James Vowles, sözleşme yenilemesinin taraftarlar ve gözlemciler tarafından karışık bir tepkiyle karşılanmasının ardından Sargeant'tan "dünyayı şaşırtmasını" istediğini söyledi.

Vowles, "Her şeyden önce ondan fiziksel uygunluğu, yaklaşımı ve performansı açısından dünyayı şaşırtmasını istedim."

"Kış dönemi boyunca onunla epey bir değişiklik yaptık, antrenörü farklı, antrenman programları tamamen farklı. Kendine çok daha fazla güvenen biri olduğunu ve bunu iyi bir şekilde taşıdığını görmelisiniz."

Logan Sargeant, Williams FW45

Logan Sargeant, Williams FW45

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

"Ondan yapmasını istediğim şey, aracı sürdüğü ilk birkaç güne, yıl sonunda yaptığı gibi yine temkinli yaklaşması, bunu geliştirmesi ve başarıya ulaşmak için acele etmemesi."

"Ona bu konuda güven duyuyorum. Bu yüzden araca geri döndü. Şimdi kendisinden ve aracından çok hızlı bir şekilde çok fazla şey almaya çalışan eski yöntemlerine geri dönmemesini, bunun yerine olaylara aşamalı olarak yaklaşmasını istiyorum."

"Her iki sürücüye de daha uygun bir aracımız olmalı. Geçen yılki kötü etkilerin bazılarından kurtulduğumuzu umuyorum ama bu aynı zamanda onun için 2023'te olduğundan çok daha hızlı gelişebileceği bir platform oluşturacak." dedi.

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