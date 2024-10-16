Tüm Seriler

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye
Formula 1

Horner: "2025'te pilotlarımız arasında büyük bir fark olmasını göze alamayız"

Red Bull gelecek yıl iki pilotu arasında büyük bir fark olmasını 'göze alamayacağını' söylüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Max Verstappen, Red Bull Racing, Sergio Perez, Red Bull Racing, on stage in the fan zone

Red Bull, takımlar şampiyonasında liderliği McLaren'e kaptırmış durumda ve 34 puan gerideki Ferrari'nin gerisine düşme riskiyle de karşı karşıya olabilir.

Perez'in bu yıl şimdiye kadar topladığı 144 puanla Max Verstappen'in 331 puanının çok gerisinde kalması Red Bull'un kötü durumuna yardımcı olmadı.

Yaz tatilinin ardından Perez'in takımdan gönderileceği yönde çok fazla spekülasyon olsa da takım, Meksikalı pilot ile devam etmeye karar verdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, ellerindeki seçenekleri değerlendirmenin kritik hale geldiğini, çünkü şampiyonluk mücadelesinin gelecek yıl muhtemelen daha da zor olacağını söylüyor.

Autosport'a konuşan Horner, "Cevaplara ihtiyacımız var." 

Fotoğrafı çeken: Alastair Staley / Motorsport Images

"Rakiplerimize baktığımızda Ferrari'nin gelecek yıl Hamilton ve Leclerc ile güçlü olacağını düşünüyorum. Ayrıca McLaren de Norris ve Piastri ile güçlü bir kadroya sahip."

"Biz de pilotlarımızın aralarında büyük bir uçurum olmadığından emin olmalıyız çünkü bunu göze alamayız."

Lawson'ın bu yılın son yarışlarında başarılı olması halinde Red Bull'a geçme ihtimali artabilir.

Oliver Bearman ve Franco Colapinto'nun etkileyici performanslarıyla takımlar genç pilotlara yer verme konusunda daha açık fikirli görünüyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko son köşe yazısında Speedweek'e şunları söyledi: "Oliver Bearman ve özellikle Franco Colapinto'nun performansları, gençlerin bir üst kademeye çıkmaya hazır olduğunu gösterdi." 

"Red Bull Racing'in geçmişte birkaç kez yaptığı gibi Mercedes de sürücü kararıyla bunu kanıtladı."

"Dolayısıyla gençlere güvenebilirsiniz. Elbette ortada belli bir risk var ama bu yönetilebilir bir risk ve buna değer."

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Sonraki haber Vettel ve Mick, 2025 Race Of Champions'ta birlikte yer Alacak

Öne Çıkan Yorumlar

Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"

Formula 1
Montoya: "Aston Martin, Verstappen ile anlaşmaya çalışmalı"
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"

Formula 1
Ferrari: "Leclerc, kendisine iyi bir araç verdiğimizde şampiyon olacak"
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!

Formula 1
Amerika GP
Haas, Amerika GP'sinde özel bir araç görünümüyle yarışacak!
Red Bull Racing
Daha fazlası
Red Bull Racing
Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"

Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"

Formula 1
Verstappen: "2026 için farklı seçeneklerim var"
Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"

Formula 1
Amerika GP
Red Bull: "2025'te pilotlarımız arasında uçurum olmamalı"
Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"

Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"

Formula 1
Marko: "Norris'in zihinsel zayıflıkları olduğunu biliyoruz, Verstappen şampiyon olacak"

Son Haberler

Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

F1 Formula 1
Amerika GP
Amerika GP ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci

F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci

F1 Formula 1
F1 Teknik: Fomula 1 araçlarının boyanma süreci
Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"

Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"

F1 Formula 1
Amerika GP
Vasseur: "Lewis bir makine, bir şirket gibi organize"
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

F1 Formula 1
Wolff, Mercedes'in sezonu tamamlamak üzere belirlediği üç hedefi açıkladı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

EDİSYON

Türkİye Türkİye