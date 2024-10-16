Horner: "2025'te pilotlarımız arasında büyük bir fark olmasını göze alamayız"

Red Bull, takımlar şampiyonasında liderliği McLaren'e kaptırmış durumda ve 34 puan gerideki Ferrari'nin gerisine düşme riskiyle de karşı karşıya olabilir.

Perez'in bu yıl şimdiye kadar topladığı 144 puanla Max Verstappen'in 331 puanının çok gerisinde kalması Red Bull'un kötü durumuna yardımcı olmadı.

Yaz tatilinin ardından Perez'in takımdan gönderileceği yönde çok fazla spekülasyon olsa da takım, Meksikalı pilot ile devam etmeye karar verdi.

Red Bull takım patronu Christian Horner, ellerindeki seçenekleri değerlendirmenin kritik hale geldiğini, çünkü şampiyonluk mücadelesinin gelecek yıl muhtemelen daha da zor olacağını söylüyor.

Autosport'a konuşan Horner, "Cevaplara ihtiyacımız var."

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"Rakiplerimize baktığımızda Ferrari'nin gelecek yıl Hamilton ve Leclerc ile güçlü olacağını düşünüyorum. Ayrıca McLaren de Norris ve Piastri ile güçlü bir kadroya sahip."

"Biz de pilotlarımızın aralarında büyük bir uçurum olmadığından emin olmalıyız çünkü bunu göze alamayız."

Lawson'ın bu yılın son yarışlarında başarılı olması halinde Red Bull'a geçme ihtimali artabilir.

Oliver Bearman ve Franco Colapinto'nun etkileyici performanslarıyla takımlar genç pilotlara yer verme konusunda daha açık fikirli görünüyor.

Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko son köşe yazısında Speedweek'e şunları söyledi: "Oliver Bearman ve özellikle Franco Colapinto'nun performansları, gençlerin bir üst kademeye çıkmaya hazır olduğunu gösterdi."

"Red Bull Racing'in geçmişte birkaç kez yaptığı gibi Mercedes de sürücü kararıyla bunu kanıtladı."

"Dolayısıyla gençlere güvenebilirsiniz. Elbette ortada belli bir risk var ama bu yönetilebilir bir risk ve buna değer."