Crowdstrike teknik arıza krizinin ardından Mercedes, her şeyin normale döndüğünü açıkladı

Mercedes Formula 1 takımı, sabah yaşanan dramaların ardından olması gereken yere geri döndüğünü açıkladı.

Amerikalı siber güvenlik teknoloji şirketi Crowdstrike tarafından yapılan yazılım güncellemesindeki bir hata, Cuma sabahı dünya çapında Microsoft Windows makinelerini etkiledi.

Bu sorun, etkilenen makinelerde Mavi Ekran Hatasına neden oldu ve bankalar, havayolu şirketleri ve televizyon şirketleri gibi birçok kuruluşun sistemlerinin bir süre devre dışı kalmasına yol açtı.

Crowdstrike, Mercedes takımının sponsorlarından biri ve takımın kullandığı yazılımın da bu olması nedeniyle, takım bilgisayarlarında da sorunlar yaşandı.

Crowdstrike sorununun çözümü, her Windows makinesini yazılımın önceki sürümüne geri almak oldu. Bu, yapılması kolay ancak zaman alıcı bir işlemdi.

Mercedes, Cuma sabahı bu görevi yerine getirmek zorunda kaldı ve hem pistte hem de fabrikada kullandığı bilgisayarlarda geri alma işlemlerini tamamladı.

Geri alınan son bilgisayarlar, ilk antrenman seansı başlayana kadar ihtiyaç duyulmadığı için pit duvarındaki bilgisayarlardı.

Ancak, antrenman saat 13.30'da başladığında, tüm çalışmaların tamamlandığı ve seansın gidişatı üzerinde hiçbir etkisi olmadığı anlaşıldı.

Mercedes mühendislik direktörü Andrew Shovlin, sorunun pistteki çalışmalarına neredeyse hiç etkisi olmadığını ve hafta sonunun geri kalanı için her şeyin çözüldüğünü söyledi.

“Onlardan ve tüm ortaklarımızdan büyük destek gördük.”

Andrew Shovlin, Trackside Engineering Director, Mercedes-AMG Fotoğraf: Erik Junius

“Yapmamız gereken biraz iş vardı. Garajda ve pit duvarında birçok bilgisayarımız var ve bunların hepsinin güncellenmesi gerekiyordu.”

“Ama bu süreci tamamladık. İlk antrenman seansı üzerindeki etkisi hiç değilse bile çok azdı. Yani biraz iş çıkardı ama şimdi olmamız gereken yerdeyiz.” dedi.

F1 ile de çalışan ve şu anda NASCAR'da Hendrick Motorsports'a sponsor olan uzun süreli motor sporları sponsoru Acronis, Crowdstrike güncelleme sorununun çözümünün ağır işlediğini söyledi.

Acronis Baş Bilgi Güvenliği Sorumlusu Kevin Reed şunları söyledi: “CrowdStrike’ın son kesintisi, ne yazık ki yeterince test edilmemiş olan EDR aracılarındaki bir hatadan kaynaklanıyor gibi görünüyor.”

“Bu, birçok kurulumun küresel çapta etkilenmesiyle yaygın bir aksaklığa yol açtı. Hatalı güncellemenin çözülmesi için manuel müdahale, özellikle de sistemlerin ‘güvenli modda’ yeniden başlatılması ve hatalı sürücü dosyasının silinmesi gerekiyor.”

"Bu süreç zahmetlidir ve sistemleri arada savunmasız bırakarak potansiyel fırsatçı saldırılara davetiye çıkarmaktadır.”