Croft: "Verstappen'in kırdığı rekorları takdir etmeliyiz"

Yeni kuralların ikinci sezonunda vitesi iyice arttıran Red Bull, hem hiçbir zayıf yönü olmayan RB19, hem de rekordan rekora koşan Max Verstappen sayesinde tarihi bir sezon geçiriyor.

İlk 12 yarışın tamamını kazanan takım, bu başarı nedeniyle doğal olarak "yarışları sıkıcılaştırmakla" itham ediliyor.

Ancak herkesin aynı yargıda olduğunu söyleyemeyiz, örneğin David Croft'a göre Verstappen'in rekorlarını izlemek de ayrı bir zevk kaynağı.

Sky F1'de Karun Chandhok'a konuşan Croft, "Söyleyeceğim tek şey, virajlara saatte 230 kilometre hızla giren ve en yetenekli insanların elinde bulunan araçların görüntüsünü sıkıcı buluyorsanız size yardımcı olamam. Gerçekten yapabileceğim hiçbir şey yok."

"Sürüye tabi olmak ve 'F1 çok sıkıcı çünkü Max sürekli kazanıyor' demek çok kolay. Peki neden kendisinin kırdığı rekorlara hayret etmiyorsunuz? Veya kendisinin mükemmelliğine ve istikrarına?"

"Ben böyle bir performans sergileyemezdim, Karun da sergileyemezdi. Dolayısıyla gördüklerimizi sadece takdir etmeliyiz, çünkü bu sonsuza kadar sürmeyecek."

"Her şeye rağmen sezon güzel geçiyor. Aston Martin'in yükselişi gibi bir hikayeyle başladık, bir anda ne kadar iyi olabileceklerini gördük."

"Sanırım bazı yarışların diğerlerine göre daha sıkıcı geçtiğini söylemek zorundasınız ancak 1950'deki ilk yarıştan beri durum bu."

"Her futbol maçının veya her kriket maçının son dakikaya kalması imkansız, her maç heyecanlı geçmeyebilir. Ama genel olarak iyi bir sezon geçirdiğimizi düşünüyorum." dedi.