Croft: "Verstappen'i yenmenin sırrı ameliyat ya da sakatlık!"

Miami'de Verstappen, sezonun beşinci galibiyetini almak için yeterli hıza sahip olduğu görülüyordu. Ancak 28. turda yarışa dahil olan güvenlik aracı ile bu durum değişti.

Norris o noktada henüz pite girmemişti ve güvenlik aracı periyodunda pite girerek liderliğe yükseldi. Damalı bayrağı ilk sırada geçen isim olarak ilk Grand Prix galibiyetini de kazanmış oldu.

Miami Grand Prix'si öncesinde cam kesiği sebebiyle burnuna yara alan Norris, apandisit ameliyatı geçirdikten sonra sansasyonel bir dönüş yapan Carlos Sainz'in Avustralya'daki zaferinin ardından 2024'te Verstappen'i yenen ikinci pilot oldu. Peki Verstappen'i durdurmanın anahtarı 'bir tür sakatlık ya da ameliyat' mı?

Croft gülümseyerek, bu konuda şunları söyledi: "Max Verstappen'i yenmenin sırları: Apandisitinizi aldırmak ve burnunuza yara almak. Formula 1'de Max Verstappen'i yenmenin yolu bir tür ameliyat ya da sakatlık."

"Artık 'kolum biraz ağrıyor, biraz topallıyorum' diyen sürücüler olacak, Nigel Mansell'in günlerine geri döndük."

Miami GP'de Verstappen de nadir görülen bir hata yaptı ve 14-15. virajda bir dubayı yerinden oynattı.

Brundle bu konuda, "Max Verstappen'in şikanda hata yapması ilginç, değil mi?"

"Bu size ne kadar zorladığını gösteriyor çünkü McLaren hızlıydı ve Ferrari de çok geride değildi." dedi.