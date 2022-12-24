Croft: "Verstappen ve Perez arasındaki 'güven eksikliği' 2023'te ortaya çıkacak"

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Uyumlu takım arkadaşları olarak görünen bu ikili, Brezilya'da Verstappen'in Red Bull'un emri üzerine aldığı sırayı takım arkadaşına geri vermeyi reddetmesi ve takıma 'bazı nedenleri olduğunu' söylemesiyle çok konuşuldu.

Bu pozisyon Verstappen için oldukça anlamsızdı, ancak Perez için Abu Dabi'deki son yarışa Charles Leclerc'in puan önünde girme şansına mal oldu ve Leclerc, şampiyonada ikinciliği elde etmiş oldu.

Bu iddia doğrulanmadı ya da yalanlanmadı, ancak Verstappen'in bahsettiği nedenin Perez'in Monako'daki sıralama turlarında yaptığı kaza olduğuna inanılıyor, bu kaza Verstappen'in tur zamanını geliştirmesini engelleyerek pazar günkü yarışa dördüncü sırada başlamasına sebep oldu.

Croft, Sky Sports F1'in 2022 sezonu değerlendirmesinde şunları söyledi. “Aralarında bir güven sorunu var."

“Takımınıza ve bir pilot olarak takım arkadaşınıza güvenebilmeniz gerekir."

“Monako'da Checo'nun kazasının bir talihsizlik olmadığı varsayımları var. Eğer bu bir talihsizlik değilse, burada bir güven sorunu var demektir."

“Ve aklınızın bir köşesinde, 'Bunu tekrar yaparlar mı?' sorusu olacak."

Yayıncı Natalie Pinkham da Red Bull'un Abu Dhabi'deki sezon sonu yarışında garaj önünde çekildikleri fotoğrafa dikkat çekti.

David Croft, Sky TV Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Pinkham, “Ekibin moralini yükseltmek açısından iyi bir iş çıkardılar, Abu Dabi'de garajın önünde büyük bir takım fotoğrafı çektirdiler."

“Demek istediğim, bu tür anlar bir pilotun hafızasında uzun süre kalır ve belli ki Monaco Max'in hafızasından silinmeyecek şekilde kazınmış; çünkü Monako'da olanları aylar sonra altıncılık ve yedincilik için mücadele ederken kullanmak gerçekten ilginç. Belli ki onu rahatsız ediyor ve bu unutulmayacak." dedi.

Eski F1 pilotu Karun Chandhok, 2007'deki sıralama seanslarında yaşanan olayları hâlâ hatırladığını, bu nedenle Verstappen'i anlayabildiğini söyledi.

2023 sezonunda Perez'den Verstappen'e yardım etmesi istenene kadar bu sorunun ortadan kalkıp kalkmadığını öğrenemeyeceğimize inanıyor.

Chandhok, “Bir pilot olarak, 2007 yılında sıralama turlarında beni engelleyen pilotları hâlâ hatırlıyorum."

"Bence Brezilya yarışının, ilişkilerine verdiği 'gerçek zararı' ancak gelecek yıl Checo'dan Max'e yardım etmesi istendiğinde öğreneceğiz ve bu ilginç olacak."

“Nihayetinde Checo'nun da performansını arttırması gerekecek çünkü bu sezon Max'i yalnızca üç kez geride bırakabildi. Mücadele edebilecek bir pozisyonda olmak istiyorsa kendisini geliştirmesi gerekiyor." dedi.