Croft ve Kravitz, Horner'ın 2023'teki tek eksiği Perez-Marko gerginliğindeki sessizliği

Red Bull'un üst üste ikinci kez markalar şampiyonluğa ulaşması ve yirmi yıldan kısa bir süre içinde altıncı Markalar Şampiyonluğuna ulaşmasıyla birlikte, takım patronu Christian Horner'a yapılabilecek çok az eleştiri var.

Sezon sonrası Sky F1 programı için her takım patronunu değerlendiren Croft ve Kravitz, Horner'ın başardıklarından övgüyle bahsettiler. Ancak her ikisi de bir konunun biraz daha iyi ele alabileceğini düşünüyor.

İtalya GP'sinin ardından Red Bull motor sporları danışmanı Helmut Marko, Sergio Perez'in performans seviyesiyle ilgili yorumlar yaparak ve bunları milliyetiyle ilişkilendirerek tartışmalara yol açmıştı.

Red Bull Racing yorumları kınayan bir açıklama yapmazken, Marko Red Bull'a ait ServusTV'ye çıkarak durumu ele aldı ve özür dilemek için bir açıklama yayınladı. Perez özrü kabul etti ve Marko'nun ne demek istediğini anladığını söyledi.

Ancak Kravitz ve Croft'a göre, olayın F1 takımı tarafından ele alınışı, sezon değerlendirmesi söz konusu olduğunda Horner'ın 2023 başarılarının yanına küçük bir not düşülmesi gerekiyor.

Kravitz, "Serseri mayın tanımına uyan Helmut Marko'yla hokkabazlık yapıyor."

"Marko'nun Checo [Sergio] Perez hakkındaki yorumları nedeniyle Horner'ın notunu düşürdüm. Bunu Notebook programında Sergio Perez için söylediğimi hatırlıyorum. Marko'nun özür dilemesinden sonra Perez 'Helmut, tamam, bunu hallettik, seni affettim. Artık bana karşı bu kadar kaba olmayı bırakabilir misin?' diyemez miydi."

"Benim için önemli olan da buydu. Eminim Christian bu yılı tekrar yaşayabilseydi Helmut'a ya da kendisine şöyle derdi: 'Biliyor musunuz? Bence Checo'yu biraz rahat bırakabiliriz. Ona kötü davranmamıza gerek yok. Sopaya pek iyi yanıt vermiyor. Ona biraz ödülle kandıralım."

"Onun puanını sadece bu şekilde aşağı çekebildim. Ama Christian hala yılın takım patronu, buna şüphe yok." dedi.

Ancak Croft, Marko'nun Red Bull markasının bir çalışanı olarak şirket hiyerarşisinde kendisinden yukarıda olması nedeniyle Horner'ın elinin kolunun bağlı olduğuna inanıyor.

Croft, "Christian'ın perde arkasında yapmaya çalıştığı şey çok doğru bir şeydi."

"Ancak markaya [Red Bull] bir şey söyleyecek ve markanın istediğini tersine çevirecek gücü yoktu. Takımdan hemen bir açıklama gelmesi gerekirken açıklama yapmak açısından. O aşamada Christian'ın eli kolu biraz bağlıydı."

"Christian'ın yapmak istediği şey hemen bir açıklama yapmaktı. Sergio'ya destek vermek istiyordu. Çünkü yapılacak doğru şey buydu ve yapılacak tek doğru şey de buydu."

"Ancak anladığım kadarıyla Red Bull markası bunu yapmak istemedi. Helmut Marko'nun teknik olarak Red Bull Racing'in bir çalışanı olmadığını unutmayın. O Red Bull için çalışıyor, yani şirket için, ikisi farklı şeyler."

"Christian bir keresinde bana bunu söylemişti. Ben de 'Evet ama sorun şu ki garajınızın arkasında duruyor ve üzerinde Red Bull ceketi var. Takımın bir parçası gibi görünüyor.' demiştim."

"Ancak bazen Christian, bir durumu çok hızlı bir şekilde çözmesini beklediğiniz ya da umduğunuz bir markada çok çok üst düzey bir otoriteye sahip değil. Sanırım bu durum Singapur ve çevresinde, Helmut'tan birkaç gün geç de olsa bir açıklama geldiğinde ortaya çıktı." dedi.

Ancak Horner'ın Marko'nun durumundan sorumlu tutulması, Sky sunucularının 2023'ten çıkarabilecekleri tek olumsuz sonuçtu. Croft, Horner'ın liderlik tarzının son yirmi yılda Red Bull ile mükemmel bir uyum sağladığını söyledi.

