Croft: "Sprint yarışları için ayrı bir şampiyona olmalı, yedek sürücüler kullanılmalı"
Sky F1 yorumcusu David Croft, Sprint formatının şampiyonanın kendisinden ayrılmasını istiyor.
Formula 1, 2021 yılından beri sprint yarışlarını deniyor ve 2023 yılı itibariyle sprint yarışları, bağımsız seanslar haline geldi.
Artık sprint yarışlarının sonucu, ana yarışı etkilemiyor fakat yarışta alınan puanlar, şampiyona puanına ekleniyor.
Ancak Croft, konseptin daha da geliştirilerek, şampiyonadan ayrı "bağımsız bir kategoriye" dönüştürülebileceğini söyledi.
Sky F1 podcast'inde konuşan Croft, "Sprint konseptinin iyi olduğunu düşünüyorum, hoşuma da gidiyor."
"Fakat F1 Dünya Şampiyonası'nın bir parçası olmasından hoşlanmıyorum. Ben iki ayrı Dünya Şampiyonası fikrini seviyorum. Sprint yarışını Cumartesi yerine belki Cuma günü yapabiliriz."
"Cuma sabahı 20 dakikalık bir ısınma seansı, sonrasında sprint sıralama turları ve ardından Sprint yarışı yapılabilir."
"Sonra araç hafta sonunun geri kalanı için kapalı park şartlarında tutulmaz. Ardından Cumartesi sabahı antrenman seansı yapılır, onu sıralama turları takip eder ve Pazar da ana yarış gerçekleştirilir."
"Yani farklı dünya şampiyonaları için ikisini birbirinden ayırırsınız." dedi.
Croft, normal sürücülerin bu şampiyonaya katılmak istememesi halinde yedek pilotların kullanılabileceğini söyledi.
"Eğer tüm sürücüler Sprint Dünya Şampiyonasında yarışmak istemiyorsa, sorun değil."
"Bunu isteyen yeterince yedek sürücü vardır."
"Belki de bu, yedek sürücüleri mücadeleye dahil etmenin iyi bir yolu olabilir. Şahsen ticari açıdan buna bakardım."
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