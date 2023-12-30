Croft, Sargeant'ın Williams'ta kalmasından neden memnun?

Sargeant 2023'te zorlu bir ilk sezon geçirdi, Williams'ın 28 puanından sadece birini aldı ve 22 yarışın tamamında takım arkadaşı Alex Albon tarafından geçildi.

Eski Mercedes strateji şefi Vowles de 2023'te takım patronu olarak ilk yılında iyi bir izlenim bıraktı ve Croft, Vowles'in Sargeant'ın 2024'te gelişmesine nasıl yardımcı olabileceğini görmek istiyor.

Sky F1 podcast'ine katılan Croft şunları söyledi: "Grove'daki altyapı McLaren, Ferrari, Red Bull, Mercedes gibi takımların gerisinde kalıyor çünkü Williams [önceki yıllarda] tesislerini ilk olarak geliştiriyordu."

"[Vowles] tüm bunları hayata geçirirken bir yandan da yarışlara katılmaya, takımın nasıl yarıştığını izlemeye ve sürücülere yardım etmeye devam etti, çünkü Mercedes'te doğrudan pilotlarla çalışıyordu."

"Yani pilot gelişimine yardımcı olacak birini istiyorsanız, mükemmel bir seçimdi."

"Logan Sargeant'ı takımda tutmalarına sevinmemin nedenlerinden biri de bu, bence Logan Sargeant'tan en iyi verimi alabilecek biri varsa o da James olacaktır."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images David Croft, Sky TV

"Başarır ya da başaramaz, bilemiyorum; bu Logan'a bağlı. Ama bence o bunun için mükemmel kişi. Bu nedenle Logan'ı takımda tutmaları beni şaşırtmadı."

"Ayrıca, 2025 için bir planı olabilir: neden şimdi değiştirip sadece bir sezon için yeni birini getirsin? Tam olarak bilmiyoruz ama bu benim varsayımım."

"Logan Sargeant hakkında çok fazla eleştiri görüyorum ve bazen bu eleştiriler adil olabiliyor."

"Ancak eleştirilerin çoğu şu şekilde: 'Bakın, adam takım arkadaşını bile geçemedi. Sıralamalarda takım arkadaşını bile geçemiyor."

"Bu doğru. Ama her zaman Max Verstappen gibi başlar başlamaz mükemmel olamıyorsunuz. Bazen biraz daha zamana ihtiyaç duyarsınız."

"Bakalım Logan gelecek yıl ne yapacak. Bu yıl edindiği deneyimle çok daha iyi olacağını düşünüyorum."

"Bir çaylak olarak Alex Albon tarafından geride bırakılmanın utanılacak bir yanı yok."