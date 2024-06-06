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Formula 1

Croft: "Sainz'ın iki seçeneği var: Audi ya da Williams"

Sky Sports yorumcusu David Croft, Carlos Sainz'ın temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından F1 2025 tercihinin Williams ve Audi arasında olduğunu söyledi.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, in the press conference

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Sainz sezon sonunda Ferrari'den ayrılarak Lewis Hamilton'a kokpitini bırakacak.

Sergio Perez'in Red Bull ile iki yıl daha sözleşme imzalamasıyla birlikte, Sainz'in mümkün olan en rekabetçi koltuğu bulma arayışında önündeki potansiyel seçeneklerden biri kapanmış oldu.

Ancak Croft, Sainz'ın gelecek yıldan itibaren Williams'ta Albon'a katılması halinde ortaya çıkacak eşleşmenin kalitesinden övgüyle söz etti ve 29 yaşındaki pilotun içinde bulunduğu mevcut durumu açıkladı.

Croft, Sky Sports F1 podcast'inde gelecek sezon Williams'ta Sainz-Albon ikilisinin yer alma olasılığı kendisine sorulduğunda, "Açıkçası, Formula 1'de yorumculuk yaptığım süre boyunca Williams'ın sahip olduğu en güçlü pilot kadrosu olacaktır."

"Bence bu harika olurdu. James [Vowles] çok ama çok ilham verici bir insan. Mercedes'in stratejisini uzun yıllar başarıyla yönetmiş birinden bekleyeceğiniz gibi bir stratejisi var."

"Hiçbir şeyin bir gecede olmayacağını, bunun biraz zaman alacağını biliyor. Bence Alex de 2026 için Mercedes güç ünitesine çok güveniyor.

David Croft, Sky TV

David Croft, Sky TV

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

"Peki Carlos Sainz'i alabilir mi? Evet, alabilir. Mesele para değil, bu konuda Sainz kampıyla konuştum ve bir kararı var: Audi ya da Williams."

"Mesele para değil, Carlos'un gelecek vizyonunu nerede gördüğüyle ilgili. Yani Formula 1'de olmasa da geçmişte birçok kez dünya motor sporlarında başarılı olmuş bir kuruluş olduğunu bildiğiniz yepyeni bir projeye mi inanırsınız? Yoksa F1'de başarılı olmuş, ancak son birkaç yıldır çok zor zamanlar geçiren daha tanınmış bir kuruluşa mı güvenirsiniz?"

"Şahsen ben Williams'a gideceğini düşünüyorum. Çünkü Williams'ta geleceğini görecektir."

"Muhtemelen şu anda Audi'nin vizyonunu göremiyor çünkü anlatacak pek bir şey yok. Sauber'i devralmadılar, güç üniteleri yapıyorlar ama hepsi bu." yanıtını verdi.

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